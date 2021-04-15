Фото Елизаветы II и Филиппа с правнуками назвали самым трогательным в ХХI веке

Фото монархов умилило британцев

Елизавета II и принц Филипп любили проводить время в замке Балморал в Шотландии. Они уезжали туда на лето. Когда к ним приезжали остальные члены семьи, дом был полон детского смеха. Кейт Миддлтон и принц Уильям привозили Джорджа, Шарлотту и Луи, Зара Тиндолл — дочерей Мию и Лину, а также племянниц Саванну и Айлу.

В один из таких дней герцогиня Кембриджская запечатлела правнуков королевы и ее мужа. Елизавета II и Филипп позировали в гостиной шотландской резиденции в окружении детей. Правящая монаршая особа держала на руках принца Луи, которому не было еще и года. Шарлотта сидела между прабабушкой и прадедушкой, а Джордж стоял сбоку от королевы. Саванна позировала, облокотившись на диван, а Мия, Лина и Айла — рядом с герцогом Эдинбургским.

«Кадр сделан герцогиней Кембриджской. Королеву и герцога Эдинбургского окружили их семеро правнуков в замке Балморал в 2018 году», — говорится в подписи к снимку. Сын Меган Маркл и принца Гарри — восьмой правнук Елизаветы II и Филиппа. Но Арчи родился только через год, как было сделано это фото.

Многие британцы заявили, что это лучшее фото королевы и принца в нынешнем веке. Они поблагодарили Кейт за редкую возможность увидеть Ее Величество и герцога Эдинбургского в теплой семейной обстановке. «Теперь это мое любимое фото!», «Кадр трогает меня до слез!», «Боже, как это мило!», «Кейт делает очаровательные фото! Это определенно лучшее!», «Какой чудесный кадр!», «Королева по-настоящему счастлива тут», «Тут всё просто невероятно мило! Как королева радуется, как Шарлотта держит Луи за ручку!» — написали пользователи.

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