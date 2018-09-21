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    Жизнь

    Гамак и складная кровать. Новый глава Мексики рассказал об удобствах президентской резиденции

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    Гамак и складная кровать. Новый глава Мексики рассказал об удобствах президентской резиденции

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    Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который вступит в должность 1 декабря, заявил, что после переезда в президентский дворец натянет в нем гамак.  Ранее Обрадор заявлял, что не будет пользоваться президентской резиденцией «Сосны» в дорогом районе Мехико. Он обещал, что вместо этого будет постоянно жить в Национальном дворце на центральной площади Сокало.

    «Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак», — сказал Обрадор. В данный момент Национальный дворец одновременно выполняет функции национального музея и городской президентской резиденции. Он находится в районе, который не относится к числу престижных.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Петр Порошенко лайкает свой лайк.

    Джерело: УНІАН

    Мексика президент Петр Порошенко политика
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