Новости альтернативной реальности: Порошенко лайкнул сам себя на чужом селфи. ФОТО



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Случай на «Форумі видавців»

Ни для кого не секрет, что президент Петр Порошенко любит селфиться со всеми желающими и изображать «своего парня».

Но двойной лайк от Петра Алексеевича в соцести и перепост чужого фото с ним же заденм фоне — такое не часто увидишь.

19-го сентября Порошенко открывал «Форум видавців» во Львове и попал на селфи журналистки. Что из этого получилось – смотрите сами.

«Дожилась. Круто, когда твое селфи лайкает Президент! И это в процессе фотографирования. Может, селфи не самое удачное, но лайк действительно самый крутой», — написла счастливая София Федына.

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Джерело: Табло ID