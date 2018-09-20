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    Шоу-биз

    Новости альтернативной реальности: Порошенко лайкнул сам себя на чужом селфи. ФОТО

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    Новости альтернативной реальности: Порошенко лайкнул сам себя на чужом селфи. ФОТО

    Случай на «Форумі видавців»

    Ни для кого не секрет, что президент Петр Порошенко любит селфиться со всеми желающими и изображать «своего парня».

    Но двойной лайк от Петра Алексеевича в соцести и перепост чужого фото с ним же заденм фоне — такое не часто увидишь.

    19-го сентября Порошенко открывал «Форум видавців» во Львове и попал на селфи журналистки. Что из этого получилось – смотрите сами.

     

    «Дожилась. Круто, когда твое селфи лайкает Президент! И это в процессе фотографирования. Может, селфи не самое удачное, но лайк действительно самый крутой», — написла счастливая София Федына.

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    Джерело: Табло ID

    YES президент Петр Порошенко
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