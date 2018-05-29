Герои проекта «Киев днем и ночью» поженились

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Артур и Диана - герои проекта «Киев днем и ночью»

Прошло полгода с тех пор, как во время онлайн-конференции Артур отшучивался, отвечая на вопрос о дате свадьбы

И вот она состоялась! Ребята оформили отношения в Киеве, в небольшом кругу родителей и близких друзей.

Напомним, что предложение руки и сердца Артур сделал еще зимой, спустя две недели после того самого онлайна. Оно было оформлено очень красиво и романтично.

«Это было 19 декабря, в День святого Николая, - рассказывает Артур. – Мы любим ходить в квест-комнаты, я заранее договорился, поехал в одну из них, спрятал в финальном сундуке наши распечатанные фотографии и свои стихи»

В решающий момент план едва не рухнул. Дело в том, что вместе с любимой Артур пригласил двух ее подруг. И первой ключ от заветного сундука нашла одна из них. Она все поняла и остановилась, только когда уже собралась открыть его.

«В итоге, я передал ключ той, для которой он предназначался. Она увидела фотографии и непонимающе уставилась на меня. Я достал кольцо, встал на колено и спросил: «Будешь ли ты моей женой?». А она: «Бу, ты чего?!». Бу - это я, потому что бурчу иногда... Но затем согласилась», - рассказал Артур.

Свадьбу провели 23 мая, хотя планировали на сентябрь. И организовывали ее в авральном порядке.

«Неожиданно оказалось, что родителям срочно и надолго нужно улететь из Украины. Нужно было делать выбор - или проводить свадьбу без них в сентябре, или откладывать ее на неопределенный срок, или переносить на сейчас. Мы, конечно, выбрали последний вариант. Три недели назад подали заявление, быстро нашли заведение с летней террасой, обзвонили близких друзей. Кстати, из-за переноса даты, на свадьбу не смогла прийти Яна из «Киев днем и ночью». Как раз в это время она улетела за границу», - отметили ребята.

Расписались в Печерском загсе, а отмечали в ресторанчике на территории киностудии Film.ua. Выбор локации не случайный, пара училась в местной киношколе. Для торжества невеста выбрала белоснежное платье-вышиванку с национальным орнаментом и поясом, на ногах – белые босоножки. Жених был в зеленом костюме. На безымянных пальцах – кольца из белого золота… Не обошлось на торжество без давней телевизионной и киношной традиции. Чтобы «проект» был успешным, долгим и счастливым перед его стартом ребята разбили тарелку.

Медовый месяц пара собирается провести в Барселоне. Но, правда, отправится в него не раньше августа - сентября. По словам Артура, лето расписано по съемочным дням. На ближайшие три месяца - всего несколько выходных.