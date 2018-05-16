  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Свадьба Ричарда Гира и Алехандры Сильва: В сети появилось первое фото и детали торжества

    • Розсилка
    Ричард Гир и Алехандра Сильва
    Ричард Гир и Алехандра Сильва

    В минувшую субботу Ричард Гир и Алехандра Сильва провели свадебное торжество на ранчо недалеко от Нью-Йорка

    Стоит отметить, что  свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля без свидетелей, а вот на религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.

    Эксклюзивные снимки появятся на страницах испанского журнала HOLA!, новый номер которого увидел свет сегодня. Ричард и Алехандра украсили обложку журнала и рассказали о своих отношениях. 

    знаменитости актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ