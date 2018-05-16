Свадьба Ричарда Гира и Алехандры Сильва: В сети появилось первое фото и детали торжества

В минувшую субботу Ричард Гир и Алехандра Сильва провели свадебное торжество на ранчо недалеко от Нью-Йорка

Стоит отметить, что свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля без свидетелей, а вот на религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.

Эксклюзивные снимки появятся на страницах испанского журнала HOLA!, новый номер которого увидел свет сегодня. Ричард и Алехандра украсили обложку журнала и рассказали о своих отношениях.