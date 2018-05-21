Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гарри и Меган Маркл

В минувшие выходные британский монарший двор праздновал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

По данным CBS, торжество обошлось королевской семье в 45 миллионов долларов.

Гарри удалось переплюнуть своего брата Уильяма, чья свадьба в 2011 году стоила около 34 миллионов долларов. Но лидерами все равно пока остались их родители. Свадебная церемония принца Чарльза и принцессы Дианы стоила больше, чем две садьбы их сыновей вместе взятые, а если точнее — 110 миллионов долларов!

Как выяснилось, больше половины денег от общей стоимости на всех трех свадьбах ушло на охрану. Из бюджета свадьбы принца Гарри ушло около 40 миллионов на защиту торжества.

Остальное было потрачено на организаторов, цветы, музыку, церковную службу, декорации и послесвадебный прием. За все это, как оглашалось ранее, платила королевская семья.

Джерело: graziamagazine.ru