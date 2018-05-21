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    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    • Розсилка
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Принц Гарри и Меган Маркл

    В минувшие выходные британский монарший двор праздновал свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

    По данным CBS, торжество обошлось королевской семье в 45 миллионов долларов.

    Гарри удалось переплюнуть своего брата Уильяма, чья свадьба в 2011 году стоила около 34 миллионов долларов. Но лидерами все равно пока остались их родители. Свадебная церемония принца Чарльза и принцессы Дианы стоила больше, чем две садьбы их сыновей вместе взятые, а если точнее — 110 миллионов долларов!

    Как выяснилось, больше половины денег от общей стоимости на всех трех свадьбах ушло на охрану. Из бюджета свадьбы принца Гарри ушло около 40 миллионов на защиту торжества.

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    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл
    Стало известно, во сколько обошлась свадьба принца Гарри и Меган Маркл

    Остальное было потрачено на организаторов, цветы, музыку, церковную службу, декорации и послесвадебный прием. За все это, как оглашалось ранее, платила королевская семья.

    Джерело: graziamagazine.ru

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