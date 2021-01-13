Гитарист Queen выпустил духи с запахом барсука

Вырученные от продаж деньги будут направлены на защиту дикой природы

Гитарист группы Queen Брайан Мэй и Серджо Момо, основатель и креативный менеджер итальянского парфюмерного бренда, представили аромат Save Me — вырученные от продаж деньги будут направлены на защиту дикой природы. Об этом сообщает Billboard.

Духи, названные в честь песни группы Queen 1980 года, пахнут «сандалом и барсуком» — животным, защитой которого Мэй уже занимался.

«Этот невероятный человек делает нечто прекрасное для защиты животных», — подписал Мэй фотографию, на которой он с Момо подписывает флаконы.

Мэй также является соучредителем фонда Save Me Trust, который запустил кампанию против убоя барсуков, организованного правительством Великобритании.

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