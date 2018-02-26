Главная героиня популярного сериала 90-х «Район Мелроуз» избила бойфренда и трех полицейских

Актрису Хизер Локлир арестовали за домашнее насилие

56-летняя Хизер Локлир, одна из самых популярных актрис 90-х годов, арестована по обвинению в домашнем насилии и нападении на полицейских. Как сообщает TMZ, хрупкая блондинка из сериалов «Династия», «Район Мелроуз» и «Спин Сити», избила своего бойфренда, а также трех полицейских,



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Хизер Локлир

Актрису Хизер Локлир арестовали за домашнее насилие

56-летняя Хизер Локлир, одна из самых популярных актрис 90-х годов, арестована по обвинению в домашнем насилии и нападении на полицейских.

Как сообщает TMZ, хрупкая блондинка из сериалов «Династия», «Район Мелроуз» и «Спин Сити», избила своего бойфренда, а также трех полицейских, которые прибыли по вызову.

Шестикратная номинантка на премию «Золотой глобус», известная многочисленными проблемами в личной жизни, подралась со своим бойфрендом у себя дома. Полицию вызвал брат актрисы, который стал свидетелем инцидента.

Прибывшие на вызов полицейские и сами стали жертвами актрисы. По сведениям очевидцев, Хизер набросилась на них с кулаками.

Актрису доставили в больницу для оценки ее психического состояния, после чего отвезли в тюрьму. Позже ее выпустили под залог.Теперь популярную актрису Хизер Локлир ожидает суд.