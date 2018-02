В сети показали, как Гэри Олдмена превращали в Черчилля для фильма «Темные времена»

Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.

В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля.

За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было принципиальным условием самого Олдмена: если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.

Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH