В сети показали, как Гэри Олдмена превращали в Черчилля для фильма «Темные времена»
- Вчора, 22:36
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Розсилка
Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.
В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля.
За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было принципиальным условием самого Олдмена: если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.
Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH— Darkest Hour (@DarkestHour) 23 февраля 2018 г.
«Самая большая проблема заключалась в том, что Гэри совершенно не похож на Уинстона Черчилля», — говорит Цудзи. При подготовке к съемкам специалисты создали искусственную модель лица Олдмена, которую Цудзи затем использовал для поиска идеального решения нанесения грима.
Уже во время съемок картины Гэри Олдмен ежедневно проводил около трех часов в гримерной. «В общем-то, это довольно неплохой результат, учитывая, насколько это сложный макияж и как много крупных планов есть в фильме», — отметил Цудзи.
Джерело: Bird In Flight