В сети показали, как Гэри Олдмена превращали в Черчилля для фильма «Темные времена»

Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.

В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля. За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гэри Олдмен

Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.

В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля.

За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было принципиальным условием самого Олдмена: если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.

Gary Oldman's transformation into Winston Churchill took 13 makeup tests, 48 consecutive shooting days, 200 hours in the makeup chair, and one incredible Oscar-nominated Hair & Makeup team. #DarkestHour pic.twitter.com/CIf6bgQYeH — Darkest Hour (@DarkestHour) 23 февраля 2018 г.

«Самая большая проблема заключалась в том, что Гэри совершенно не похож на Уинстона Черчилля», — говорит Цудзи. При подготовке к съемкам специалисты создали искусственную модель лица Олдмена, которую Цудзи затем использовал для поиска идеального решения нанесения грима.

Уже во время съемок картины Гэри Олдмен ежедневно проводил около трех часов в гримерной. «В общем-то, это довольно неплохой результат, учитывая, насколько это сложный макияж и как много крупных планов есть в фильме», — отметил Цудзи.

Джерело: Bird In Flight