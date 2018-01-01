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    В сети показали, как Гэри Олдмена превращали в Черчилля для фильма «Темные времена»

    Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.
    В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля. За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было
    • Вчора, 22:36
    • Розсилка
    Гэри Олдмен
    Гэри Олдмен

    Каждый день перед выходом на съемочную площадку актер более трех часов проводил в гримерной.

    В официальном твиттере фильма «Темные времена», который в этом году претендует на премию «Оскар», появилось видео о создании грима для Гэри Олдмена, исполнившего в картине роль Уинстона Черчилля.

    За превращение актера в британского премьер-министра отвечал японский художник Казухиро Цудзи — его участие в проекте было принципиальным условием самого Олдмена: если бы Цудзи отказался работать над картиной, актер не стал бы в ней сниматься.

    «Самая большая проблема заключалась в том, что Гэри совершенно не похож на Уинстона Черчилля», — говорит Цудзи. При подготовке к съемкам специалисты создали искусственную модель лица Олдмена, которую Цудзи затем использовал для поиска идеального решения нанесения грима.

    Уже во время съемок картины Гэри Олдмен ежедневно проводил около трех часов в гримерной. «В общем-то, это довольно неплохой результат, учитывая, насколько это сложный макияж и как много крупных планов есть в фильме», — отметил Цудзи.

    Джерело: Bird In Flight

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