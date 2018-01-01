В прокат выходит фильм об АТО с экс-женой Джонни Деппа

Атмосферная картина показывает иностранца, который везет гуманитарный груз в зону АТО

С 1 марта в отечественных кинотеатрах стартует прокат фильма «Иней», который рассказывает о поездке молодого парня из Литвы в зону АТО, пишет «Главком». Главному герою по имени Рокас выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы на

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Ванесса Паради в фильме «Иней»

Атмосферная картина показывает иностранца, который везет гуманитарный груз в зону АТО

С 1 марта в отечественных кинотеатрах стартует прокат фильма «Иней», который рассказывает о поездке молодого парня из Литвы в зону АТО, пишет «Главком».

Главному герою по имени Рокас выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы на Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами. Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца. Парню придется преодолеть свои психологические границы и взглянуть на мир по-новому.

Фильм снимался в копродукции с Францией, Литвой и Польшей. Режиссером выступил литовец Шарунас Бартас. Картина принимала участие в конкурсной программе Каннского, Одесского и ряда других кинофестивалей.

Главную роль исполнил Мантас Янчаускас. Также в картине появляется известная французская актриса Ванесса Паради, которая ранее была замужем за Джонни Деппом.