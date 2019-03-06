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    Жизнь

    Главные герои сериала «Школа» собрались в тур по городам Украины

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    Герои сериала &laquo;Школа&raquo; - Главные герои сериала «Школа» собрались в тур по городам Украины
    Герои сериала «Школа»

    Популярные актеры которые исполнили главные роли в сериале «Школа» отправляются фан-тур, в рамках которого состоятся с поклонниками сериала

    Первыми встретиться со своими любимцами смогут жители западной Украины.

    Как удалось узнать Scotch, фанаты смогут в живую пообщаться с Анной Тринчер, Ириной Кудашовой, Богданом Осадчуков, Олегом Выговский, Сашей Петренко, Марией Кондратенко и многими другими.

    Фан-встречи состоятся 3 апреля в Ровно, 4 апреля в Луцке, 5 апреля во Львове, 6 апреля в Тернополе, 7 апреля в Виннице, 8 апреля в Хмельницком, 9 апреля в Черновцах, 10 апреля в Ивано-Франковске, 11 апреля - в Ужгороде.


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