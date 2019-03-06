Главные герои сериала «Школа» собрались в тур по городам Украины



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Герои сериала «Школа»

Популярные актеры которые исполнили главные роли в сериале «Школа» отправляются фан-тур, в рамках которого состоятся с поклонниками сериала

Первыми встретиться со своими любимцами смогут жители западной Украины.

Как удалось узнать Scotch, фанаты смогут в живую пообщаться с Анной Тринчер, Ириной Кудашовой, Богданом Осадчуков, Олегом Выговский, Сашей Петренко, Марией Кондратенко и многими другими.

Фан-встречи состоятся 3 апреля в Ровно, 4 апреля в Луцке, 5 апреля во Львове, 6 апреля в Тернополе, 7 апреля в Виннице, 8 апреля в Хмельницком, 9 апреля в Черновцах, 10 апреля в Ивано-Франковске, 11 апреля - в Ужгороде.



