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    Жизнь

    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс

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    Кевин Цудзихара - Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Кевин Цудзихара

    Кевин Цудзихара покинул пост после 25 лет работы в компании

    Генеральный директор компании Warner Bros. 54-летний Кевин Цудзихара ушел в отставку из-за сексуального скандала. Его обвиняют в том, что он обещал помочь сделать карьеру 21-летней актрисе Шарлотте Кирк в обмен на сексуальную связь.

    Кевин Цудзихара проработал в компании 25 лет. В своем официальном заявлении Warner Bros. отмечают, что Цудзихара признает, что его поведение может негативно сказаться на будущем компании.

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    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс
    Главу Warner Bros. обвинили в том, что он помог актрисе в обмен на секс

    О связи Цудзихары и Шарлотты Кирк первым сообщило издание The Hollywood Reporter, опубликовав их переписку. Из этих сообщений следовало, что менеджер обещал помочь молодой актрисе.

    Сама Кирк претензий к Цудзихаре не имеет. По ее словам, «он ей ничего не обещал».

    В послужном списке Шарлотты Кирк пока эпизодические роли в двух проектах Warner Bros. - «В активном поиске» и «8 подруг Оушена». Всего же она сыграла в 11 фильмах, еще 3 находятся на стадии продакшна.

    Джерело: Esquire

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