Первая леди украинской поп-сцены: Полякова собрала аншлаг на концерте во Львове



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Оля Полякова

Вскоре, украинская «королева ночи» начнет международную часть турне

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова стала первой артисткой в Украине, которая собрала стадион. Состоявшийся в минувшую субботу грандиозный концерт во Львове стал самым многочисленным в рамках всеукраинского тура певицы, охватившего более 60 городов. 35 тысяч львовян и гостей города пришли посмотреть на высокотехнологичное шоу Поляковой, которое по мнению экспертов достигает уровня шоу западных артистов, соединяя в себе местный колорит, музыкальную эстетику и невероятную личную харизму артистки. Кстати, певица любит побаловать поклонников откровенными фото в соцсети.

20 ноября концертом в Минске Полякова откроет международную часть тура «Королева Ночи». А в 2020 году нашумевшее шоу певицы увидят по ту сторону океана: В США и Канаде.

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