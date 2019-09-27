Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями



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Джастин и Хейли Бибер

Одна из самых романтичных пар американского шоу-бизнеса готовится к свадебному торжеству, которое состоится уже в эти выходные

Пока 22-летняя Хейли ходит по салонам красоты и SPA, ее 25-летний избранник решил примерить необычный аксессуар. Джастин Бибер похвастался новым украшением – грилзами на зубы, выполненными из золота и инкрустированными бриллиантами. Прежде, чем устроить примерку, музыкант снял видео и показал ослепительный необычный аксессуар со всех сторон.

Позже Бибер продемонстрировал, как он выглядит с грилзами. Ими он украсил шесть нижних зубов. Коллега Джастина певица Сиара восхитилась его новым украшением: «Как красиво!», — написала она в комментариях под фото в Instagram.