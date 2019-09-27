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    Шоу-биз

    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями

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    Джастин и Хейли Бибер - Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин и Хейли Бибер

    Одна из самых романтичных пар американского шоу-бизнеса готовится к свадебному торжеству, которое состоится уже в эти выходные

    Пока 22-летняя Хейли ходит по салонам красоты и SPA, ее 25-летний избранник решил примерить необычный аксессуар. Джастин Бибер похвастался новым украшением – грилзами на зубы, выполненными из золота и инкрустированными бриллиантами. Прежде, чем устроить примерку, музыкант снял видео и показал ослепительный необычный аксессуар со всех сторон.

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    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями
    Джастин Бибер украсил зубы драгоценными камнями

    Позже Бибер продемонстрировал, как он выглядит с грилзами. Ими он украсил шесть нижних зубов. Коллега Джастина певица Сиара восхитилась его новым украшением: «Как красиво!», — написала она в комментариях под фото в Instagram.

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