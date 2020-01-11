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    Жизнь

    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»

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    <p>&laquo;Паразиты&raquo; &ndash; это трагикомедия о бедной семье, которая обманом устраивается на работу в богатую семью, но как это обычно бывает, все тайное становится явным</p> <div></div> - HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»

    «Паразиты» – это трагикомедия о бедной семье, которая обманом устраивается на работу в богатую семью, но как это обычно бывает, все тайное становится явным

    Ранее картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

    Фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо собрал множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от простых зрителей, а также получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за лучший фильм года. Так что неудивительно, что компания HBO планирует приобщиться к успешной идее и создать сериал на основе «Паразитов».

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    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»
    HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»

    Создатель оригинального фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей собираются снять для HBO полноценный сериал, но подробностей пока нет, учитывая, что Netflix также не против урвать немного успеха от популярной картины.

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