HBO снимет сериал по нашумевшему корейскому фильму «Паразиты»



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«Паразиты» – это трагикомедия о бедной семье, которая обманом устраивается на работу в богатую семью, но как это обычно бывает, все тайное становится явным

Ранее картина получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо собрал множество положительных отзывов как от кинокритиков, так и от простых зрителей, а также получила «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах за лучший фильм года. Так что неудивительно, что компания HBO планирует приобщиться к успешной идее и создать сериал на основе «Паразитов».

Создатель оригинального фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей собираются снять для HBO полноценный сериал, но подробностей пока нет, учитывая, что Netflix также не против урвать немного успеха от популярной картины.