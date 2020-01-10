Регина Тодоренко вернулась в Одессу



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Певица отправилась в родной город без мужа

В Instagram Регини появились кадры, сделанные в привычном дле нее стиле. Артистка вернулась домой в Одессу, причем без супруга Влада Топалова.

На одной из них она запечатлела пейзаж родного города - Одессы, а на второй - саму себя, прическу которой сделал ветер. В публикациях Регина снова выразила свои теплые чувства к родному городу.

«Сегодня ветер - мой парикмахер. А в Одессе тепло», - написала на одном из фото телеведущая.

Ранее, Тодоренко опубликовала серию снимков с отдыха на острове Бали — ведущая показала, как учится кататься на серфе.

Поскольку кадры Регина представила в разделе стори, поклонники не смогли их прокомментировать.