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    Регина Тодоренко вернулась в Одессу

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    Регина Тодоренко вернулась в Одессу

    Певица отправилась в родной город без мужа

    В Instagram Регини появились кадры, сделанные в привычном дле нее стиле. Артистка вернулась домой в Одессу, причем без супруга Влада Топалова. 

    На одной из них она запечатлела пейзаж родного города - Одессы, а на второй - саму себя, прическу которой сделал ветер. В публикациях Регина снова выразила свои теплые чувства к родному городу.

    «Сегодня ветер - мой парикмахер. А в Одессе тепло», - написала на одном из фото телеведущая.

    Ранее, Тодоренко опубликовала серию снимков с отдыха на острове Бали — ведущая показала, как учится кататься на серфе. 

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    Регина Тодоренко вернулась в Одессу
    Регина Тодоренко вернулась в Одессу

    Поскольку кадры Регина представила в разделе стори, поклонники не смогли их прокомментировать. 

    знаменитости фотография певица телеведущая Instagram
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