Хлои Кардашьян показала на видео первые шаги годовалой дочери



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instagram / khloekardashian

Две недели назад Тру отпраздновала первый день рождения

Дочь 34-летней Хлои Кардашьян Тру впервые пошла самостоятельно. Телезвезда поделилась с поклонниками видео этого трогательного и важного момента.

Тру давно готовили к первому шагу. Уже больше месяца Хлои периодически делилась короткими видео о том, как ее ребенок пытается ходит по дому, используя детские ходунки. А бабушка Крис Дженнер показывала, как малышка ловко карабкается по ступеням.

Запись с первыми шагами сделана в доме Хлои. Девочка в белой ночной рубашке стоит у детского бассейна с шариками. Она крепко держится за бортик. «Иди сюда», - зовет Кардашьян дочку. Та делает несколько несмелых шагов навстречу маме, и звезда бурно радуется.

Второе видео похоже на первое, но девочка идет к маме от кресла. Его Хлои дополнила анимацией в виде множества сердечек. «Да, мама, да!» - восклицает счастливая Кардашьян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KARDASHIAN/JENNER FANPAGE (@kardashian.kimkw) 10 Апр 2019 в 8:55 PDT

Две недели назад, 12 апреля, Тру отпраздновала первый день рождения. В честь этого события Хлои устроила грандиозную вечеринку, куда пригласила даже отца девочки, баскетболиста Тристана Томпсона. Звездная пара распалась после очередной измены спортсмена. Телезвезда много раз прощала отца ребенка, но когда он завел роман с лучшей подругой ее сестры, окончательно разорвала с ним отношения.