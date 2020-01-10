Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить



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Адель кардинально преобразилась

Певице удалось феноменально похудеть

31-летняя Адель отдыхает в Ангилье, расположенной в восточной части Карибского моря. На отдыхе звезда пообщалась с группой студентов колледжа. Об этом рассказала 19-летняя студентка, компания которой пересеклась с Адель во время ужина в ресторане на пляже.

Адель была вместе с семилетним сыном Анджело, поэтому она не стала фотографироваться со своими новыми знакомыми. «Она рассказала, что сбросила около 45 кило и это очень позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и очень уверенной в себе», - цитирует People слова Лекси.