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    Шоу-биз

    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить

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    <p>Адель кардинально преобразилась</p> <div></div> - Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить

    Адель кардинально преобразилась

    Певице удалось феноменально похудеть

    31-летняя Адель отдыхает в Ангилье, расположенной в восточной части Карибского моря. На отдыхе звезда пообщалась с группой студентов колледжа. Об этом рассказала 19-летняя студентка, компания которой пересеклась с Адель во время ужина в ресторане на пляже.

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    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить
    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить
    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить
    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить
    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить
    Адель рассказала, сколько килограммов ей пришлось сбросить

    Адель была вместе с семилетним сыном Анджело, поэтому она не стала фотографироваться со своими новыми знакомыми. «Она рассказала, что сбросила около 45 кило и это очень позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и очень уверенной в себе», - цитирует People слова Лекси.

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