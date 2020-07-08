Холли Берри захотела сыграть трансгендера. Ее заставили отказаться



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Голливудская звезда Холли Берри

Актриса принесла извинения за свои слова

Выходные голливудской звезды Холли Берри не задались после интервью, во время которого ее просто спросили, собирается ли она снова коротко подстричься. 53-летняя оскароносная актриса честно ответила, что сделает это для роли трансгендера, к которой хотела бы приступить в ближайшем будущем.

«Мой персонаж будет трансгендерной женщиной, то есть женщиной, ставшей мужчиной. Она героиня проекта, который мне нравится и которым я, наверное, займусь. Хочу это испытать, понять этот мир, погрузиться в него. Для этого фильма мне и нужно будет отрезать волосы», - отметила Холли Берри.

Такой ответ автоматически отбросил Холли на скользкий путь, по которому не так давно прошла Скарлетт Йоханссон, утвержденная на роль трансгендерного мужчины. Из-за поднявшегося шума Скарлетт пришлось извиниться, отказаться от участия в фильме и молча ждать, когда скандал утихнет. Берри, похоже, учится на чужих ошибках: она решила даже не браться за перспективную роль трансгендера и сразу принести извинения всем, кто считает, что таких персонажей должны играть только реальные трансгендеры.

«Я хочу извиниться за свои слова. Как цисгендерная женщина, я понимаю, что не должна браться за эту роль и что трансгендеры, несомненно, сами должны иметь возможность рассказывать свои истории. Я благодарна за критику и продолжу слушать, учиться и извлекать уроки из этой ошибки. Я обещаю быть союзником и использовать свой голос, чтобы добиться репрезентативности в кино — в кадре и за кадром», - заявила артистка.