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    Шоу-биз

    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном

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    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    instagram.com/destryallyn/

    Дочка режиссера Стивена Спилберга выходит замуж

    Дочка всемирно известного кинорежиссера Стивена Спилберга, Дестри Эллин, объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном. 23-летняя Дестри сообщила счастливую новость на своей странице Instagram в минувшую пятницу, 3 июля поделившись «сладкой» фотографией возлюбленных, а также крупным кадром ее нового кольца.

    «Святая канноли, я помолвлена! Я так взволнована, что готова связать мою жизнь с лучшим другом! Это самый лучший день в моей жизни! Я так тебя люблю», — выразила свои эмоции Эллин.

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    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    Дестри Эллин объявила о своей помолвке с актером Дженсом Леграном
    instagram.com/destryallyn/

    Дестри пошла по стопам своего знаменитого отца в киноиндустрии в качестве актрисы, писателя и режиссера. Ее новый жених также актер, родом из Швейцарии. Легран переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить свою карьеру и учился по двухлетней программе в киноинституте Ли Страсберга.

    Дестри — одна из семи детей Спилберга и Кейт Кэпшоу.

    Спилберг и Кэпшоу познакомились на съемках фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» в 1984 году, который он поставил, а она снялась в главной роли.

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