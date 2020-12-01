Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент

1 декабря 2020 года видеоплатформа YouTube традиционно представляет рейтинг самых популярных видео 2020 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине.

Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл «Холодок».

Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – «Холостячка» и «Від пацанки до панянки». Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году

1. Мэвл - Холодок Валентинка (Пародія)







2. Холостячка – Выпуск 1 От 23.10.2020







3. Від Пацанки До Панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020







4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, Кидок Путина, Посадка Порошенко, Коломойский. В Гостях У Гордона







5. Вернулись В Школу На Один День Челлендж !

6. Юрий Дудь Х Лолита Что Было Дальше?





7. Morgenshtern – Главный Шоумен России-2020 / Вдудь





8. Cadillac (Пародія) - Morgenshtern & Элджей Зно (Feat. Mak & Евгений Бондаренко)









9. Бали И Почему Все На Нем Помешались. Большой Выпуск.





1-. За Сколько Минут Опарыши Съедят Бургер?







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