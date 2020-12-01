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    Жизнь

    Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году

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    Холостячки, пацанки и опарыши: что смотрели украинцы на YouTube в 2020 году

    Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент

    1 декабря 2020 года видеоплатформа YouTube традиционно представляет рейтинг самых популярных видео 2020 года, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине. 

    Среди авторских видео в 2020 году украинские пользователи больше всего смотрели развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей. Так, в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала Silirada на хит белорусского исполнителя Мэвл «Холодок».

    Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу – «Холостячка» и «Від пацанки до панянки». Кроме того, в десятку попало интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону, а также сюжет про остров Бали c канала Антона Птушкина про путешествия.

    Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году

    1. Мэвл - Холодок Валентинка (Пародія)


    2. Холостячка – Выпуск 1 От 23.10.2020


    3. Від Пацанки До Панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020


    4. Богдан. Крах Зеленского, Ермак, Кидок Путина, Посадка Порошенко, Коломойский. В Гостях У Гордона


    5. Вернулись В Школу На Один День Челлендж !

    6. Юрий Дудь Х Лолита Что Было Дальше?


    7. Morgenshtern – Главный Шоумен России-2020 / Вдудь


    8. Cadillac (Пародія) - Morgenshtern & Элджей Зно (Feat. Mak & Евгений Бондаренко)


    9. Бали И Почему Все На Нем Помешались. Большой Выпуск.


    1-. За Сколько Минут Опарыши Съедят Бургер?


    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: рейтинг новости YouTube новости украинцы
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