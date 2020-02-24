«Самый красивый преступник» Джереми Микс вернулся на подиум: пикантные фото
35-летний Джереми Микс впервые за долгое время появился на дефиле
Манекенщик принял участие в показе Extremedy в рамках миланской Недели моды.
«Самый красивый преступник» 35-летний Джереми Микс остался верен своему «горячему» имиджу и продемонстрировал образы на грани фола. Мужчина продефилировал в кожаной косухе со вставками из денима и с надписью «Преступная гордость» на спине.
Обнаженный торс Джереми сразу перетянул все внимание на себя. «Фирменный» томный взгляд исподлобья прямо в зал - мистер Микс справился со своей задачей на все сто процентов.
Еще один яркий выход мужчины в лакированном свободном комбинезоне тоже добавил ему очков в глазах гостей показа.
Джереми Микс все еще счастлив в отношениях с наследницей Topshop Хлоей Грин, несмотря на все слухи о разрыве. В мае прошлого года у пары родился сын.