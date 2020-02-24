«Самый красивый преступник» Джереми Микс вернулся на подиум: пикантные фото



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35-летний Джереми Микс впервые за долгое время появился на дефиле Фото: instagram.com/habiba_el_kobrossy/

Манекенщик принял участие в показе Extremedy в рамках миланской Недели моды.

«Самый красивый преступник» 35-летний Джереми Микс остался верен своему «горячему» имиджу и продемонстрировал образы на грани фола. Мужчина продефилировал в кожаной косухе со вставками из денима и с надписью «Преступная гордость» на спине.

Обнаженный торс Джереми сразу перетянул все внимание на себя. «Фирменный» томный взгляд исподлобья прямо в зал - мистер Микс справился со своей задачей на все сто процентов.

Еще один яркий выход мужчины в лакированном свободном комбинезоне тоже добавил ему очков в глазах гостей показа.

Джереми Микс все еще счастлив в отношениях с наследницей Topshop Хлоей Грин, несмотря на все слухи о разрыве. В мае прошлого года у пары родился сын.