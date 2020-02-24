Дженнифер Лопес показала фото с новорожденными близнецами



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50-летняя Дженнифер Лопес празднует день рождения своих близнецов Фото: instagram.com/jlo/

Эмме и Максу исполнилось 12 лет

В честь этого дня рождения своих близнецов Джей Ло поделилась архивными кадрами с новорожденными малышами. Дети сладко спят в своей кроватке, а Джей Ло с нежностью смотрит на них.

«Я знаю, что сегодня вам уже 12 лет, но для меня вы навсегда останетесь такими малышами. С днем рождения, мои любимые кокосики», - трогательно написала Дженнифер в Instagram.

Жених поп-дивы, Алекс Родригес, тоже поздравил именинников. «С днем рождения, Эмма и Макс! Я так горжусь вами обоими и счастлив стать частью вашей жизни. Люблю вас!» - отметил Алекс.

Он поделился целой серией нежных снимков с семьей Лопес. У близнецов сложились отличные отношения не только с возлюбленным звезды, но и с его дочерьми от прошлого союза.

Недавно Дженнифер Лопес похвасталась сексуальной фигурой в откровенном бикини.