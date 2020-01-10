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    Жизнь

    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)

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    <p>Для 31-летней Граймс этот ребенок станет первым, а вот у 48-летнего Илона уже есть пятеро детей от предыдущего брака</p> <div></div> - Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)

    Для 31-летней Граймс этот ребенок станет первым, а вот у 48-летнего Илона уже есть пятеро детей от предыдущего брака

    «Моя бабушка - украинка, и поскольку мои родители много работали, я фактически выросла с дедушкой и бабушкой», - рассказывала Грайм в одном из интервью

    Певица Граймс, возлюбленная эксцентричного миллиардера Илона Маска, все-таки беременна. Сначала девушка запостила откровенную картинку, на которой была изображена голой и с нарисованным эмбрионом в области живота, однако Инстаграм забанил пост за обнаженку, так что свой эпатажный намек певице пришлось повторить, запостив версию с сосками, прикрытыми косами. Многие посчитали, что это такое своеобразное объявление о скором пополнении в паре Граймс и Маска.

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    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)
    Илон Маск и певица с украинскими корнями ждут ребенка (фото)

    Теперь же девушка развеяла все сомнения, выложив новое фото – уже без фотошопа, но с животиком.

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    дети звезд певица Илон Маск родители
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