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    Шоу-биз

    Слава «НеАнгел» Каминская засветила пышный бюст на отдыхе (ajnj)

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    Поклонники засыпали Славу комплиментами - Слава «НеАнгел» Каминская засветила пышный бюст на отдыхе (ajnj)
    Поклонники засыпали Славу комплиментами

    Певица с детьми отдыхает на Бали

    Солистка украинской поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская вместе с детьми отправилась на отдых. Местом своего отпуска звезда выбрала остров Бали, откуда и публикует довольно откровенные снимки в купальнике.

    На своей странице в Инстаграме, 35-летняя звезда опубликовала фото, на котором позирует в бикини, нежась в волнах океана. На снимке Слава появилась без косметики, демонстрируя свой пышный бюст.

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    Слава «НеАнгел» Каминская засветила пышный бюст на отдыхе (ajnj)
    Слава «НеАнгел» Каминская засветила пышный бюст на отдыхе (ajnj)

    Поклонники звезды также не остались равнодушными к ее снимке в купальнике и запсыпали ее комплименамы.

    «Когда красивая грудь, кадык не так уж важен», «С такой грудью, на кадык не обращаешь внимание! Фигура - бомба!». - писали в комментариях подписчики певицы.

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    певица Слава Каминская отдых
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