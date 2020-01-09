Слава «НеАнгел» Каминская засветила пышный бюст на отдыхе (ajnj)



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Поклонники засыпали Славу комплиментами

Певица с детьми отдыхает на Бали

Солистка украинской поп-группы «НеАнгелы» Слава Каминская вместе с детьми отправилась на отдых. Местом своего отпуска звезда выбрала остров Бали, откуда и публикует довольно откровенные снимки в купальнике.

На своей странице в Инстаграме, 35-летняя звезда опубликовала фото, на котором позирует в бикини, нежась в волнах океана. На снимке Слава появилась без косметики, демонстрируя свой пышный бюст.

Поклонники звезды также не остались равнодушными к ее снимке в купальнике и запсыпали ее комплименамы.

«Когда красивая грудь, кадык не так уж важен», «С такой грудью, на кадык не обращаешь внимание! Фигура - бомба!». - писали в комментариях подписчики певицы.