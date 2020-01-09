Бейонсе снялась в откровенном наряде без бюстгальтера



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38-летняя Бейонсе приняла участие в откровенной съемке Фото: instagram.com/beyonce/

Американская певица позировала в прозрачном наряде без нижнего белья

Поп-дива Бейонсе снялась в пикантном полупрозрачном платье длиною в пол. Под платье звезда «забыла» надеть бюстгальтер. Из-под красного костюма виднелись очертания ее груди.

Вторым образом певицы стал пикантный наряд, который состоял из откровенного бордового боди с длинным рукавом. Верх костюма отдаленно напоминал толстовку. Жена Джей Зи приняла опасную позу на велосипеде. Обнаженными ягодицами она восседала на кресле. Эффектно завершили образ бордовые сапоги на высокой шпильке.