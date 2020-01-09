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    Шоу-биз

    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»

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    <p>Селена Гомес дала откровенное интервью</p> <p></p> - Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»

    Селена Гомес дала откровенное интервью

    В 2017 году певица перенесла операцию по пересадке почки из-за осложнений, вызванных волчанкой

    Селена Гомес дала откровенное интервью журналу WSJ, поделившись самым личным - правдой о своем физическом и психическом здоровье. «Было очень страшно, потому что, да, я могла умереть. Помню, когда я отошла от наркоза через два часа после начала операции, меня трясло, моя мама кричала», — вспоминает Селена. После этого страшного момента операция длилась еще семь часов, но закончилось все, к счастью, благополучно. «Так ты и понимаешь, как счастлив просто быть живым», - добавила певица. Кроме того, 27-летняя Гомес рассказала о проблемах с психикой:

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    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»
    Селена Гомес в интервью рассказала о болезни: «Меня всю трясло, моя мама кричала»

    «Когда я была на пике, все было прекрасно, но когда мне было плохо, это выбивало меня из колеи на несколько недель. Тогда я выяснила, что страдаю от психических заболеваний. Если честно, это стало большим облегчением. Я осознала, что мне могут помочь, стала принимать нужные медикаменты, и все кардинально изменилось».

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