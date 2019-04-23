Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган Маркл

«Попав в Голливуд, она стала другим человеком. Забыла свою семью», - говорил сводный брат герцогини.

Меган Маркл пребывает в статусе члена британской королевской семьи меньше года, но уже успела снискать славу своенравной герцогини. Такое отношение она снискала после публичной вражды с отцом Томасом и другими родственниками, а также из-за слухов о ссорах с Кейт Миддлтон и помощниками во дворце. Несколько месяцев назад имя Меган Маркл даже внесли в словарь городского сленга, но широкая общественность узнала об этом недавно, пишет Fox News.

Автор словарной статьи предложил использовать имя и фамилию герцогини Сассекской как глагол со значением «забанить», прекратить общение с человеком, когда он перестает быть полезным для тебя.

«Она «меганмарклила» своих друзей, когда стала знаменитой. Она «меганмарклила» своих сестер из Бронкса», - приводит словарь сленга примеры употребления нового глагола.

Некоторые пользователи соцсетей в дискуссиях на тему такого словообразования назвали его безжалостным и шокирующим. Тем не менее, подобная характеристика Меган опирается на оценку, которую ей дали некогла близкие люди. Ее сводный брат Томас Маркл-младший называл Меган в интервью фальшивой. Он утверждал, что часто виделся и общался с ней в 2009 - 2011 годы, а потом Меган отдалилась от него.



