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    Жизнь

    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга

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    Меган Маркл - Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Меган Маркл

    «Попав в Голливуд, она стала другим человеком. Забыла свою семью», - говорил сводный брат герцогини.

    Меган Маркл пребывает в статусе члена британской королевской семьи меньше года, но уже успела снискать славу своенравной герцогини. Такое отношение она снискала после публичной вражды с отцом Томасом и другими родственниками, а также из-за слухов о ссорах с Кейт Миддлтон и помощниками во дворце. Несколько месяцев назад имя Меган Маркл даже внесли в словарь городского сленга, но широкая общественность узнала об этом недавно, пишет Fox News.

    Автор словарной статьи предложил использовать имя и фамилию герцогини Сассекской как глагол со значением «забанить», прекратить общение с человеком, когда он перестает быть полезным для тебя. 

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    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга
    Имя Меган Маркл добавили в словарь городского сленга

    «Она «меганмарклила» своих друзей, когда стала знаменитой. Она «меганмарклила» своих сестер из Бронкса», - приводит словарь сленга примеры употребления нового глагола.

    Некоторые пользователи соцсетей в дискуссиях на тему такого словообразования назвали его безжалостным и шокирующим. Тем не менее, подобная характеристика Меган опирается на оценку, которую ей дали некогла близкие люди. Ее сводный брат Томас Маркл-младший называл Меган в интервью фальшивой. Он утверждал, что часто виделся и общался с ней в 2009 - 2011 годы, а потом Меган отдалилась от него.

     Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский эксперт.


    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри
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