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    Жизнь

    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис

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    <p>Иракли Макацария</p> <p>Фото: пресс-служба</p> - Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис

    Иракли Макацария

    Фото: пресс-служба

    Секс-символ украинского телевизора рассказал о своих предпочтениях

    Популярный секс-символ и телеведущий Иракли Макацария назвал самых красивых мировых актрис, по его мнению. По этому списку можно понять, какой типаж привлекает грузинского тренера и кинопродюсера. В интервью на одесской радиостанции Иракли ответил на этот вопрос.

    «Анджелина Джоли для меня №1. Всегда. Пример женской красоты, она мне безумно нравится. Как она себя презентует как женщина, - комментирует Иракли.  - Я бы не выделял какой-то один фильм с ее участием, она во всех разная. У нее многогранный талант. Но вот последний с Бредом Питтом «Лазурный берег» – гениальный фильм. Я рекомендую. После этого фильма у них закончились отношения. Он очень эмоциональный. Уверен, что они уже с настоящими чувствами определенные сцены играли. Также мне нравятся Пенелопа Круз и Ева Мендес. У них невероятная харизма», - поделился телеведущий.

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    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис
    Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис

    Напомним, всеми любимый телеведущий покажется на экраны 29 августа, когда на СТБ стартует шоу «Зважені та щасливі». Кроме Ираклия, тренером заявлена Марина Боржемская, с которой у жгучего грузина возможно роман.

     Читайте также: Иракли Макацария и Марина Боржемская в ослепительных нарядах прошлись по красной дорожке Одесского кинофестиваля.


    Иракли Макацария телеведущий
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