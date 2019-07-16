Иракли Макацария назвал трех самых привлекательных актрис



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Иракли Макацария Фото: пресс-служба

Секс-символ украинского телевизора рассказал о своих предпочтениях

Популярный секс-символ и телеведущий Иракли Макацария назвал самых красивых мировых актрис, по его мнению. По этому списку можно понять, какой типаж привлекает грузинского тренера и кинопродюсера. В интервью на одесской радиостанции Иракли ответил на этот вопрос.

«Анджелина Джоли для меня №1. Всегда. Пример женской красоты, она мне безумно нравится. Как она себя презентует как женщина, - комментирует Иракли. - Я бы не выделял какой-то один фильм с ее участием, она во всех разная. У нее многогранный талант. Но вот последний с Бредом Питтом «Лазурный берег» – гениальный фильм. Я рекомендую. После этого фильма у них закончились отношения. Он очень эмоциональный. Уверен, что они уже с настоящими чувствами определенные сцены играли. Также мне нравятся Пенелопа Круз и Ева Мендес. У них невероятная харизма», - поделился телеведущий.

Напомним, всеми любимый телеведущий покажется на экраны 29 августа, когда на СТБ стартует шоу «Зважені та щасливі». Кроме Ираклия, тренером заявлена Марина Боржемская, с которой у жгучего грузина возможно роман.

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