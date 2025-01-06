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Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Користувачі мережі засипали маму та сина компліментами
фото: instagram.com/bilyk_iryna

Співачка позувала із сином на фоні новорічної ялинки 

Народна артистка Ірина Білик показала спільне фото з 9-річним сином Табрізом. Співачка нечасто ділиться сімейним контентом, тож світлину оцінило багато користувачів.

На Instagram-сторінці Білик поставила шанувальникам питання. «Як вважаєте, хто головний у цій команді?» – написала Білик під дописом.

Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом фото 1
фото: instagram.com/bilyk_iryna

Користувачі мережі засипали маму та сина компліментами, однак по-різному відповіли на питання виконавиці.

Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом фото 2
скриншот: instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом фото 3
скриншот: instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом фото 4
скриншот: instagram.com/bilyk_iryna
Ірина Білик потішила фанів світлиною із сином Табрізом фото 5
скриншот: instagram.com/bilyk_iryna

Як відомо, Табріз – молодший син Ірини Білик від колишнього чоловіка, фотографа Аслана Ахмадова.

До слова, популярна співачка Ірина Білик показала рідкісний знімок з двома синами. 50-річна зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому зафільмована під час прогулянки з маленьким Табрізом та старшим Глібом та його дівчиною.

Нагадаємо,

Народна артистка України Ірина Білик переклала ще один свій суперхіт 2000-х. Пісня «Нас нема» разом з перекладеними раніше композиціями «Ми будем разом» і «Сніг» увійде до нового альбому найкращих хітів співачки за всю кар’єру. 

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Теги: Ірина Білик син

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