20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024

Є модне, а є вічне. Чи мають шанс ці композиції залишитися у музичній історії?

Стримінгові сервіси Spotify та Apple Music оприлюднили списки найпопулярніших пісень і виконавців серед українців за 2024 рік.

Безумовним лідером став трек Teresa & Maria. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna «Я тобі брехала» і «Знайди мене».

На YouTube користувачі інтернету також дуже активно слухали українську музику. Які саме композиції збирали мільйони і мільйони переглядів у році, що минає, – читайте у матеріалі «Главкома».

Teresa & Maria

alyona alyona & Jerry Heil

Недооцінити потужність цієї пісні важко. Кліп на неї зібрав 15 млн переглядів за сім місяців, але це ще не все. По 15 млн набрали кожне відео виступу українок на YouTube з півфіналу та фіналу Євробачення. Плюс до цього понад 4 млн переглядів – відео з Нацвідбору. Усього за сім місяців композиція отримала 63 млн переглядів. Постановкою виступу дівчат на Євробаченні займалась українська режисерка зі світовим ім’ям Таня Муїньо.

Текст пісні містить відсилання до образів матері Терези та Діви Марії, а сенс композиції полягає в об'єднанні жінок, щоб здобути важливу перемогу. Виступ двох жінок також вважали символічним, бо він показував об'єднання України для боротьби із ворогом. Зауважимо, що після виходу композиції на її адресу лунала критика: мовляв, постать матері Терези є вельми неоднозначною. Природно, що після успіху співачок на Євробаченні, вони отримали почесне третє місце, ці розмови моментально вщухли.

«Барабан»

Артем Пивоваров, Klavdia Petrivna

За сім місяців композиція набрала 69 млн переглядів. Основою пісні став вірш «Барабан печалі» українського поета-футуриста, представника Розстріляного відродження Ґео Шкурупія.

Артем Пивоваров так висловився про цю дуетну роботу: «Я невпинно продовжую підтримувати молоді таланти і пишаюся тим, що наша країна на сьогодні переживає музичний розквіт. Радий бути причетним до цього!».

Klavdia Petrivna подякувала Артему за співпрацю – «за пропозицію записати пісню разом, за відчайдушну роботу на студії та за можливість показати цю пісню глядачам у Палаці Спорту. Завдяки йому я пройнялася надзвичайною атмосферою великих концертів, неймовірних масштабів. Це був максимально крутий досвід, який наповнив мене шаленою енергією і потужно надихнув».

«Нагадай»

Domiy

За рік ця пісня зібрала 38 млн переглядів, і ще 8 млн – її ремікс спільно з Kava & Vitaly50ost. Сама виконавиця так висловилась про трек: «Як то – любити?» – на перший погляд, просте, але одне з найголовніших питань нашого життя. Людині потрібна людина, щоб отримати відповідь. Саме про це вам нагадає моя пісня».

«Дим»

«Без обмежень»

45 млн переглядів. Сергій Танчинець, український співак, фронтмен та продюсер гурту, так про неї висловився: «Дим» – це перша в історії «Без обмежень» відеоробота, коли ця ж картинка, яку я намалював собі у голові – з‘явилась на екрані в деталях. Настільки точно і чітко передані емоції, думки, і взагалі конект пісні з відеорядом відбувається дуже рідко. Я надзвичайно тішусь з того, що вийшло зняти і змонтувати саме такий кліп. Дуже дякую, звісно, Владу Разіховському за режисуру».

«А я все плакала»

Dorofeeva, Lebiga

За сім місяців пісня набрала 34 млн переглядів. Артистка й блогер у новій пісні вирішили передати важливий меседж для українців. Вони наголошують, що сварки через дрібниці не мають жодного сенсу й лише даремно спалюють енергію.

«Коли я прийшов на студію, Надя запитала: «Про що ти хочеш сказати? Що тебе турбує?» Я відповів, що трохи втомився від постійних конфліктів між людьми через дрібниці. Після цього подумав кілька секунд і записав текст у мікрофон із першого дубля», – поділився своїми враженнями Лебіга.

Артисти також випустили іронічний кліп до нової композиції. Режисером відео став Леонід Колосовський, який створив його в естетиці 80-х. У кліпі можна побачити безліч прихованих символів: героїня Дорофєєвої зі сльозами на очах ховає свою печаль за букетом червоних троянд, а герой Міші через свій щирий стендап прагне достукатися до сердець людей.

«Зорепад»

Max Barskih

За рік пісня набрала 28 млн переглядів. На «Зорепад» у Києві зняли просте ліричне відео. У кадрі – знакові локації столиці, серед яких пішохідний міст, «міст Кличка» та мальовничі краєвиди Дніпра. Коментатори розчулені композицією: «Під цю пісню мені просто хочеться плакати і сміятись одночасно, настільки гарно передає емоції», «україномовний Макс – це любов!», «слухаю цю пісню, а сльози на очах, з чоловіком 18 років разом, він військовий боронить нашу країну... Дякую за таку пісню».

«Я тобі брехала»

Klavdia Petrivna

Композиція набрала 22 млн переглядів за 10 місяців. Пісня – іронічна розповідь про минулі стосунки героїні. У провокативній манері вона зізнається, що чхати хотіла на почуття чоловіка, з яким мала відносини: «Я тобі брехала, я тобі не кохала…».

Цікаво також, що понад рік Klavdia Petrivna вдавалося зберігати у таємниці свою персону. Наприкінці літа-2024 співачка нарешті відкрила лице і зізналася, хто вона є. Отже, таємничою виконавицею виявилась юна співачка з Львівщини Соломія Опришко – нині їй 19 років.

«А що?»

Monatik

За пів року композиція набрала 31 млн переглядів. Ця пісня має не лише величезну кількість переглядів, а й вельми цікаву історію. Monatik спільно з «Укрзалізницею» реалізували цікавий проєкт: тепер фірмовий потяг №105/106 «Чорноморець», що курсує за маршрутом Київ – Одеса – Київ, буде зустрічати та проводжати пасажирів саме під трек «А що?».

Ця пісня, одразу після релізу, стала своєрідним гімном Одеси, полюбившись як місцевим мешканцям, так і туристам, які захоплюються чарівністю міста та хвилями Чорного моря. Мета – подарувати пасажирам приємні емоції та заряд позитивної енергії під час подорожей. Проєкт також спрямований на популяризацію сучасної української музики.

Не дивно, що саме трек «А що?» було обрано для цієї ініціативи. Композиція миттєво завоювала серця слухачів, увійшла до топів музичних чартів і стала символом Одеси. Кліп до цієї пісні створила відома українська режисерка Таня Муїньо, номінантка на премію Grammy.

«Хочеш»

Dibrovа & Олена Тополя

За пів року пісня набрала 22 млн переглядів. Це чуттєва композиція вражає своєю мелодійністю та глибоким змістом. Трек здобув чимало схвальних відгуків у мережі. Слухати його можна на всіх популярних музичних платформах. Ця пісня стала символом віри у справжні почуття, вона демонструє, як любов може надихати та підтримувати навіть у найважчі часи.

«Пісня «Хочеш» про найкращі та найяскравіші моменти – об’єднання двох людей, які починають спільну дорогу. Вона прекрасна для першого таночку молодят, яким, як нікому, відомо про найгарячіший період закоханості. Коли все переростає вже у більш глибоке усвідомлення, в плани на життя. Я дуже хотіла б, щоб під цю пісню утворилося багато сімей і щоб вони були міцні», – поділилася Олена Тополя.

Музичний твір відображає справжні почуття та переживання. У кожному рядку пісні відчувається глибока щирість, що робить її близькою для багатьох.

«Дзвони»

Тіна Кароль & Shumei

Композиція набрала читало переглядів: за пів року 11 млн. Трек датовано 4 липня 2024 року, він став частиною альбому «Лірика».

«Дзвони» – витончена поп-рок балада, яка передає сум і тугу за близькою людиною. У пісні порушуються теми емоційної залежності й складнощів у стосунках. На виручку Тіні Кароль, якій дійсно давно бракувало хітів, прийшов Shumei, який не лише виконав пісню, але й написав текст і музику.

«Ідея створити другий дует належить Олегу. Він є автором цієї пісні, на відміну від попередньої «Стерва», яку написала я. Мене зачарували романтика та мелодійність треку. Співати з Олегом – це справжнє задоволення, адже він один із найкращих голосів і тембрів в Україні. Завжди музично, професійно і з чудовим вайбом», – похвалила партнера Тіна Кароль.

«Люди-Титани»

Kozak system

Пісня набрала понад 14 млн переглядів за 10 місяців. Ця композиція є вибором редакції «Главкома». Неймовірна сила тексту і музики, змісту і сенсів, близьких і зрозумілих українцям. І саме чомусь цю пісню ігнорують українські радіостанції, все більше уникаючи теми війни у своїх плейлистах.

Головним героєм кліпу до пісні став Олександр Чайка, випускник Університету Григорія Сковороди у Переяславі, ветеран війни, хореограф і акробат. Його шлях – це приклад неймовірної мужності. 12 років, присвячені паркуру, акробатиці та викладацькій кар’єрі, перервалися 24 лютого 2022 року. Вже через місяць після мобілізації як резервіст він опинився на передовій у Донецькій області, освоюючи військову справу з нуля.

У квітні того ж року Олександр втратив ногу під час обстрілу. Але навіть це його не зупинило – після реабілітації він повернувся до своєї роботи, продовжив викладати, надихаючи дітей, і вже робить це з протезом. Раніше сайт університету розповідав його історію, яка стала джерелом мотивації для багатьох. Кліп «Люди-Титани» став ще одним потужним нагадуванням про силу духу, яку демонструють українці навіть у найважчі часи.

«Врубай»

Parfeniuk

17 млн переглядів вже за місяць – надпотужний результат! Parfeniuk став відомим завдяки своїй творчості, яка набула популярності під час повномасштабного вторгнення. Його пісні регулярно ставали хітами, але саме трек «Врубай» вивів артиста на новий рівень успіху. Завдяки яскравому кліпу композиція швидко потрапила у тренди YouTube.

У відео співак разом з акторами влаштовує атмосферну вечірку та демонструє запальні танці. Особливу увагу привернув фінальний танець Іллі Парфенюка, який став справжнім вірусом у мережі. Користувачі повторюють цю комбінацію рухів, створюючи власні версії танцю та публікуючи відео у соцмережах. Шанувальники захоплено відгукуються про «Врубай», багато хто зізнається, що не може перестати слухати пісню й досі.

«Колоски»

Анна Трінчер

Пісня набрала 11 млн переглядів за 11 місяців. Сама виконавиця назвала композицію «вогником для жіночих сердець у складні моменти життя». Кліп до треку вразив яскравими й доволі сміливими образами артистки. Зйомки проходили у спортивній залі, басейні та сауні, створюючи особливу атмосферу відео. До роботи над кліпом Анна запросила своїх подруг: Марину Мангул, Валерію Дідковську, Діану Глостер та Ілу Кузнєцову.

«Кожен знайде своє значення і настрій у цьому кліпі, але головний меседж, який я хочу донести: любіть себе, обирайте себе, не зраджуйте собі!» – звернулася до глядачів Трінчер.

Варто зазначити, що ця прем’єра стала для співачки особливою, адже вона відбулася після новини про її розлучення зі скандальним блогером Олександром Волошиним. Їхній шлюб тривав рік. Анна вирішила розпочати нову главу у своєму житті з натхненною творчістю та вірою у власну силу.

«Нижча зростом»

Yaktak

За 10 місяців композиція набрала 6,9 млн переглядів. Ця пісня стала фокус-треком альбому «Під гітару». Це такий собі творчий щоденник, у якому кожний розділ – це відображення певних етапів життя й переживань Yaktak. Кожна пісня у платівці оповідає унікальну історію: любов до сім’ї, до коханої, до музики, до України.

Пісня «Нижча зростом» розповідає про особливу дівчину, яка ніколи не прагнула відповідати стереотипам і завжди залишалась самою собою, навіть якщо це викликало непорозуміння оточення.

«Рана»

Cheev

Пісня набрала за пів року 6 млн переглядів. Головну роль у цьому кліпі виконала співачка Геля Зозуля. За словами виконавця, композиція народилась раптово. У процесі її написання Cheev звернувся до своїх фоловерів за порадою.

«Я чомусь засумнівався у цій пісні і вирішив викласти у соцмережі та запитати прихильників, чи потрібно випускати. Побачивши класний відгук, як трек почав розходитись у TikTok, я швидко доробив пісню і зняв відео на неї. Ця історія про рани, які ми ховаємо під вдаваною впевненістю. І навіть усмішка не каже про людину стільки, скільки можуть сказати очі», – ділиться артист.

«Я на Жигулі»

Volkanov

За 5 місяців композиція набрала 7,2 млн переглядів.

Композиція – про «заочне змагання» між простим українським хлопцем із маленького, але легендарного Жашкова, який змушений їздити на «Жигулях» і збірним образом «мажора-корупціонера», з Одеси, який вихваляється «Мерседесом» та й загалом відчуває себе «господарем життя».

Колишній підопічний легенди української естради Андрія Данилка Дмитро Волканов продовжує штампувати хіти, улітку він випустив пісню «Я на Жигулі» – і одразу втрапив у скандал, але не через назву, в якій чомусь проблеми з відмінками. А через підозри у плагіаті. У соцмережах виконавця розкритикували: мовляв, трек Волканова нагадує пісню російського гурту «Премьер-министр».

«Обиратиму себе»

Melovin & iSKra

Лише за два місяці композиція набрала 4,6 млн переглядів. Melovin розказав, що пісню «Обиратиму себе» він придбав у авторки Марії Чумак задовго до зйомок кліпу. Це стало унікальною ситуацією для виконавця, оскільки в основному пісні Melovin пише собі сам. Музикант самостійно дописав другий куплет – спеціально для iSKra, яка виконує пісню разом із ним.

«Ця пісня – переродження і становлення моєї психіки. На щастя, обравши себе, я зробила правильний вибір. І тепер нікому не дозволяю закривати свої очі. Щоразу, коли виконую цю пісню, бачу силуети людей, які колись зробили мені боляче, але яким я вдячна, що зараз така, яка є», – коментувала iSKra.

Водночас виявилося, що «Обиратиму себе» стала особливою не лише для дівчини, а й для Melovin. Співак назвав її «пророчою», бо ж вона ніби підсвітила майбутнє, у якому співаку довелося зробити важливий вибір – на користь себе. Цією історією артист нещодавно поділився на своєму сольному концерті: «Мене зрадили. Це було дуже боляче. Я подякував стосункам, які тривали майже два роки. Відправив їх кудись далеко у минуле. І так вже вийшло, що коли я дізнався про зраду, пробачив, виявилося, що мене зрадили не один раз... Це надломило мене. Зробило боляче. Ніби кипʼяток у душу. Та на допомогу знову прийшла музика. Лише вона вміє мене лікувати».

«Романсеро»

Катерина Бужинська

Пісня набрала 6,3 млн переглядів за вісім місяців. Власне, пісня не нова – Бужинська вперше заспівала її понад 12 років тому. Щоправда, тоді Катерина виконувала її російською мовою. Цьогоріч Бужинська її перезаписала українською – і таким чином дала друге життя своєму безумовному хіту!

«Сніг»

Ірина Білик

За рік пісня примадонни української набрала 5,3 млн переглядів. Композиції Ірини понад 20 років, раніше вона виконувалася російською мовою. Рік тому Білик переклала свій золотий хіт і знову зібрала врожай фанатської вдячності.

«У мене виникли настільки сильні емоції, що я знову і знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я», – коментувала Ірина Білик.

Нині слова «Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе» звучать пронизливо ад до болю, адже лютий для кожного українця тепер асоціюється із початком страшної війни. Шанувальники щиро подякували Ірині за україномовну версію, зазначивши, що чекали на неї довгі роки. Білик вступає у свій ювілейний рік, готує всеукраїнський тур і, сподіваємося, нові хіти будуть гідні її того спадку, який вона вже залишила в українській музичній історії.

«Вдома»

Антитіла

Гурт презентував 20 вересня нову пісню «Вдома» та зворушливий кліп, присвячений рідним містам і селам, які через російську агресію багато людей були змушені покинути.

У відео музиканти з'являються на тлі знакових міст і сіл, частина з яких нині окупована. Глядачі можуть побачити кадри з Маріуполя, Донецька, Херсонеса, Судака, Херсона та інших населених пунктів, які зараз перебувають під контролем російських військ. Водночас «Антитіла» показали й вільні українські міста.

«Хатина або ж квартира з дитинства, рідні вулиця і площа, що виринають у спогадах, чи нове місце, у якому ти й найрідніші люди, яке ще вчора було чужим, але сьогодні вже стало домом? Де дім? Кожен визначає сам, за відчуттями. Проте незмінним є одне — вдома небо синє-синє, а дім — найкраще місце на землі. Для того, щоб передати це, ми вирушили Україною і зберегли в кадрі те, що вважаємо своїм домом. І це неймовірно красиво й по-рідному. Слухайте, дивіться і впізнавайте свій дім», — прокоментував новий кліп фронтмен гурту Тарас Тополя.

Наталія Сокирчук, «Главком»