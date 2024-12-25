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Одещина: перед судом постане жінка, яка зарізала сина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Одещина: перед судом постане жінка, яка зарізала сина
Обвинувальний акт слідчі скерували до суду
фото: Нацполіція

Жінці, яка вдарила сина ножем у груди, загрожує до 15 років в'язниці

Поліцейські завершили розслідування справи 51-річної жительки Подільського району, яка під час сімейної вечері зарізала сина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. 

Як повідомляється, подія сталася у вересні в одному з населених пунктів Куяльницької громади. Про неї поліцейських і медиків сповістили місцеві жителі. У веранді приватного будинку було виявлено закривавлене тіло 31-річного чоловіка, який разом з батьками мешкав у цьому будинку.

Встановлено, що під час сімейної вечері, яка супроводжувалась вживанням алкоголю, родичі посварились. Обурена образами та приниженнями матір вдарила сина у груди ножем, який був у неї в руці. Чоловік завадити дружині не зміг. Їхній син загинув на місці події. Причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки з ушкодженням аорти.

Правопорушниці загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення. 

Під час застілля на кухні між рідними виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму синові. Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків у пакетах та сумках. Голову та кінцівки він замурував у власному гаражі.

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Теги: син вбивство розслідування жінка злочин конфлікт Одещина

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