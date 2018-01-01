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    Ирина Билык рассказала, что для нее значит настоящая любовь

    Накануне Дня влюбленных певица разоткровенничалась в прямом эфире утреннего шоу
    Украинская певица рассказала что, на ее взгляд, является настоящей любовью между мужчиной и женщиной. «Настоящая любовь – это когда ты не мечтаешь о другом мужчине. Смотришь на своего – и он для тебя самый красивый, пусть у него и есть животик, но он твой, – говорит Ирина Билык. – Я не завидую женщинам, которые еще
    • Сьогодні, 14:39
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    Ирина Билык
    Ирина Билык

    Накануне Дня влюбленных певица разоткровенничалась в прямом эфире утреннего шоу

    Украинская певица рассказала что, на ее взгляд, является настоящей любовью между мужчиной и женщиной.

    «Настоящая любовь – это когда ты не мечтаешь о другом мужчине. Смотришь на своего – и он для тебя самый красивый, пусть у него и есть животик, но он твой, – говорит Ирина Билык. – Я не завидую женщинам, которые еще находятся в поиске: это так сложно думать «Где же живет моя половинка?» А моя уже рядом со мной».


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    Аслан Хамадов и Ирина Билык

    Хотя муж певицы не всегда находится рядом физически, так как Аслан Хамадов работает в другой стране, они постоянно на связи. Ведь плод их любви – двухлетний Табриз, который живет с Ириной, – каждый день должен слышать папин голос.

    «Табриз – очень энергичный мальчик, и мне это нравится. Пусть он даже мою квартиру превратит в руины, но это мой ребенок», – поделилась Ирина Билык с журналистами «Ранку з Україною» на канале «Украина».

    Напомним, что ранее украинская артистка рассказала о запретах супруга и кулинарных талантах сына.

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