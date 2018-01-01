Ирина Билык рассказала, что для нее значит настоящая любовь

Накануне Дня влюбленных певица разоткровенничалась в прямом эфире утреннего шоу

Украинская певица рассказала что, на ее взгляд, является настоящей любовью между мужчиной и женщиной. «Настоящая любовь – это когда ты не мечтаешь о другом мужчине. Смотришь на своего – и он для тебя самый красивый, пусть у него и есть животик, но он твой, – говорит Ирина Билык. – Я не завидую женщинам, которые еще



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Ирина Билык

Накануне Дня влюбленных певица разоткровенничалась в прямом эфире утреннего шоу

Украинская певица рассказала что, на ее взгляд, является настоящей любовью между мужчиной и женщиной.

«Настоящая любовь – это когда ты не мечтаешь о другом мужчине. Смотришь на своего – и он для тебя самый красивый, пусть у него и есть животик, но он твой, – говорит Ирина Билык. – Я не завидую женщинам, которые еще находятся в поиске: это так сложно думать «Где же живет моя половинка?» А моя уже рядом со мной».





Аслан Хамадов и Ирина Билык

Хотя муж певицы не всегда находится рядом физически, так как Аслан Хамадов работает в другой стране, они постоянно на связи. Ведь плод их любви – двухлетний Табриз, который живет с Ириной, – каждый день должен слышать папин голос.

«Табриз – очень энергичный мальчик, и мне это нравится. Пусть он даже мою квартиру превратит в руины, но это мой ребенок», – поделилась Ирина Билык с журналистами «Ранку з Україною» на канале «Украина».

Напомним, что ранее украинская артистка рассказала о запретах супруга и кулинарных талантах сына.