Олег Винник и Оля Полякова объединились на обложке модного глянца

Две суперзвезды украинской сцены стали лауреатами престижной награды

Популярные певцы Олег Винник и Оля Полякова появились на обложке популярного украинского глянца. Недавно именно эти звезды стали лауреатами премии Viva! Самые красивые – 2018, сообщает «Главком». «Победили не только самые красивые, - улыбается певица, - но и артисты, которые подходят друг другу по росту, комплекции, целевой

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Viva! Самые красивые»

Две суперзвезды украинской сцены стали лауреатами престижной награды

Популярные певцы Олег Винник и Оля Полякова появились на обложке популярного украинского глянца. Недавно именно эти звезды стали лауреатами премии Viva! Самые красивые – 2018, сообщает «Главком».

«Победили не только самые красивые, - улыбается певица, - но и артисты, которые подходят друг другу по росту, комплекции, целевой аудитории, возрасту, цвету волос и популярности», - прокомментировала Полякова лауреатов этой награды.

В ответ на это Олег Винник сказал: «Оля неоднократно признавалась, что неравнодушна ко мне. Видимо, так должно было случиться, и мы теперь вместе, на обложке Viva. А если серьезно, я ощущаю доброе отношение Оли ко мне, как профессионала к профессионалу. Это уважение артиста, который сам знает, что такое тяжелый труд и какими усилиями достается популярность».

Редакторы издания отмечают: «За 14 лет своего существования журнал Viva! сделал с Олей Поляковой не одно интервью. Их было много – обложечных и масштабных, локальных и событийных… Суперблондинка рассказывала удивительные истории о разведении коз, производстве сыра, рождении и воспитании детей, взаимоотношениях с мужем, семейных радостях, подводных камнях брака и профессии, грандиозных творческих планах. И все это Оля делала с такой виртуозной легкостью и юмором, самоиронией и стебом, что не подпасть под ее очарование и харизму было просто невозможно. Благодаря живому уму и острому языку Полякова четырежды становилась ведущей церемонии «Viva! Самые красивые».

Отметим, что феномен украинской сцены Олег Винник уже дважды в этом году стал героем обложки журнала «Viva!», несмотря на то, что 2018-й только начался. На этот раз – в статусе самого красивого мужчины страны. По этому случаю популярный глянец предложил читателям взглянуть на путь артиста, собирающего стадионы, который «полностью сделал себя сам». Пришёл к славе и к своему зрителю через живые выступления, а на телевидение попал уже готовой, по-настоящему народной, звездой.

Винник сразу дал понять своему зрителю, что он не из тех артистов, которые поддерживают к себе интерес историями о личной жизни и скандальными выходками. Музыкант раскрывается на своих концертах.