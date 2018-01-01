Клипмейкер опроверг обвинения в плагиате нового клипа Tayanna

Алан Бадоев не имеет отношения к фан-видео, которому приписали его авторство

Вчера на странице украинской певицы Tayanna (Татьяны Решетняк) появилось видео, которое было описано, как тизер будущего клипа исполнительницы. Автором этого ролика назывался известный отечественный клипмейкер Алан Бадоев. В связи с этим его заподозрили в плагиате. Однако сам режиссер отрицает свою причастность к этому ролику, пишет

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Алан Бадоев

Алан Бадоев не имеет отношения к фан-видео, которому приписали его авторство

Вчера на странице украинской певицы Tayanna (Татьяны Решетняк) появилось видео, которое было описано, как тизер будущего клипа исполнительницы. Автором этого ролика назывался известный отечественный клипмейкер Алан Бадоев. В связи с этим его заподозрили в плагиате. Однако сам режиссер отрицает свою причастность к этому ролику, пишет «Главком».

Клип с танцующими человекоподобными фигурами, опубликованный на странице артистки в соцсети, оказался не официальным клипом исполнительницы и не тизером к нему. Это лишь фан-ролик поклонников Татьяны Решетняк, который появился в Facebook в преддверии ее выступления во втором полуфинале Национального отбора на «Евровидение-2018».

Именно об этом сообщает комментарий певицы «Уже через неделю», ведь выступит Tayanna 17 февраля.

Видео на своей странице в Facebook распространил и сам Алан Бадоев, чем поддержал участницу Национального отбора, однако к созданию ролика, в котором усмотрели общие черты с сюжетом клипа группы Major Lazer, клипмейкер не имеет никакого отношения.

В работе, как отметили представители клипмейкера, Бадоев действительно использует авторские идеи и уникальный подход к своим клиентам.