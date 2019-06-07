Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались



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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина и Брэдли не живут под одной крышей и работают над вопросом совместной опеки их дочери Леи

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе. Слухи о трудностях в отношениях 33-летней модели и 44-летнего актера ходили давно, но пара их никак не комментировала, предпочитая держать личную жизнь в тайне.

Сообщается, что на данный момент Ирина и Брэдли не живут под одной крышей и работают над вопросом совместной опеки их дочери Леи, появившейся на свет в марте 2017 года.