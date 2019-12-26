Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)



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22-летняя Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным нарядом для празднования Рождества

Американская звезда также удивила свою семью необычным десертом.

Участница реалити-шоу, 22-летняя Кайли Дженнер тщательно продумала свой вечерний образ на семейной вечеринке. Кайли надела зеленое атласное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Наряд имеет длинный шлейф. Дженнер распустила пышные волосы и сделала фирменный яркий макияж с длинными стрелками и матовой помадой.

Главным акцентом образа стало драгоценное украшение – массивное ожерелье из белого золота, украшенное бриллиантами и изумрудами. Дженнер также похвасталась своим маникюром – ногти были покрашены в тон наряду.