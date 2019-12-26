  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)

    • Розсилка
    22-летняя Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным нарядом для празднования Рождества - Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)
    22-летняя Кайли Дженнер похвасталась эксклюзивным нарядом для празднования Рождества

    Американская звезда также удивила свою семью необычным десертом.

    Участница реалити-шоу, 22-летняя Кайли Дженнер тщательно продумала свой вечерний образ на семейной вечеринке. Кайли надела зеленое атласное платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Наряд имеет длинный шлейф. Дженнер распустила пышные волосы и сделала фирменный яркий макияж с длинными стрелками и матовой помадой.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)
    Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)
    Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)
    Самая молодая миллиардерша похвасталась роскошным колье на пышной груди (фото)

    Главным акцентом образа стало драгоценное украшение – массивное ожерелье из белого золота, украшенное бриллиантами и изумрудами. Дженнер также похвасталась своим маникюром – ногти были покрашены в тон наряду.

     

    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ