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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)

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    37-летняя Светлана Лобода привлекла внимание фанаток новым откровенным снимком - Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    37-летняя Светлана Лобода привлекла внимание фанаток новым откровенным снимком
    Фото: instagram.com/lobodaofficial

    Звезда продемонстрировала фигуру в черном купальнике.

    Бывшая солистка группы «Виа Гра», 37-летняя Светлана Лобода посетила бассейн с оригинальным декором в стиле архитектуры древней Греции. Звезда не упустила возможности сделать красивый снимок. Светлана в черном закрытом купальнике облокотилась на колонну, приняв сексуальную позу. Лобода закрыла лицо рукой и выгнула спину, демонстрируя бедра и ноги.

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     «Мы строили этот сказочный дом. И логики не давалась любовь», - подписала фото певица, процитировав куплет из своего трека «Сказочный дом».

    Пользователи восхитились изящной фигурой звезды. Некоторые девушки признались, что завидуют формам Лободы.

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    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)
    Фото: instagram.com/lobodaofficial

    «Шикарное тело», «Кто сказал, что богиня красоты - Афродита? Эти люди вас не видели», «Вот это фигура! Можно только позавидовать», «Роскошные ножки!», «Эх… мне бы такое тело», - прокомментировали кадр подписчики.

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
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