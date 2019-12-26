Светлана Лобода в откровенном купальнике вызвала зависть у поклонниц (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

37-летняя Светлана Лобода привлекла внимание фанаток новым откровенным снимком Фото: instagram.com/lobodaofficial

Звезда продемонстрировала фигуру в черном купальнике.

Бывшая солистка группы «Виа Гра», 37-летняя Светлана Лобода посетила бассейн с оригинальным декором в стиле архитектуры древней Греции. Звезда не упустила возможности сделать красивый снимок. Светлана в черном закрытом купальнике облокотилась на колонну, приняв сексуальную позу. Лобода закрыла лицо рукой и выгнула спину, демонстрируя бедра и ноги.

«Мы строили этот сказочный дом. И логики не давалась любовь», - подписала фото певица, процитировав куплет из своего трека «Сказочный дом».

Пользователи восхитились изящной фигурой звезды. Некоторые девушки признались, что завидуют формам Лободы.

«Шикарное тело», «Кто сказал, что богиня красоты - Афродита? Эти люди вас не видели», «Вот это фигура! Можно только позавидовать», «Роскошные ножки!», «Эх… мне бы такое тело», - прокомментировали кадр подписчики.