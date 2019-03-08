Из «Симпсонов» вырежут эпизод с Майклом Джексоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Причиной стали обвинения музыканта в педофилии после выхода фильма «Покидая Неверленд»

Создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» решили вырезать из одной из серий эпизод, где звучит голос Майкла Джексона. Как рассказал исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс, такое решение связано с обвинениями певца в педофилии, прозвучавшими в документальном фильме «Покидая Неверленд».

«Очевидно, это был единственно возможный выбор, - отметил Брукс в интервью газете The Wall Street Journal. - Парни, с которыми я работаю и все время спорю про шутки, настроены однозначно».

Речь идет о серии «Совершенно безумный папа», вышедшей в 1991 году. В ней музыкант озвучил огромного, лысого мужчину, которого Гомер встречает в психиатрической клинике. В титрах имя Майкла Джексона указано не было, его участие в создании эпизода подтвердилось только спустя несколько лет.

Планируется убрать эпизод со всех платформ и источников, включая стриминговые сервисы, на которых транслируется мультсериал, а также с будущих переизданий наборов Blu-ray/DVD с записями мультфильма.

Фильм «Покидая Неверленд» был показан в эфире HBO 3 марта. В его основе показания двух мужчин - Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что будучи детьми подверглись сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона на его ранчо Неверленд.

Семья Джексона назвала предъявленные в фильме обвинения «публичным линчеванием» и подала иск на $100 миллионов к HBO за решение показать фильм «Покидая Неверленд».

Джерело: Esquire