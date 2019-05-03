Издатели отказываются печатать мемуары Вуди Аллена



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Всему виной сексуальный скандал

Из-за обвинений Вуди Аллена в сексуальных домогательствах к его приемной дочери, которые не были доказаны (суд закрыл дело почти тридцать лет назад), от режиссера сначала отвернулся Голливуд, а теперь его избегает и книжная индустрия.

Как пишет The New York Times, Аллен с прошлого года предлагает издательствам свои мемуары, но они отказываются. В связи с движением #MeToo и скандалом, в центре которого снова оказался режиссер, издатели безразличны к его воспоминаниям. Публикация мемуаров – большой риск для издателей, на который они вряд ли пойдут из-за последующей негативной реакции публики. Некоторые издатели отказываются даже читать рукопись. По их словам, Аллен хоть и является важным персонажем в культуре, но коммерческие риски возможной публикации слишком высоки.

Напомним, кроме поиска издателя Вуди Аллен занят судебным разбирательством с компанией Amazon Studios. Из-за обвинений Аллена в домогательствах сервис нарушил условия сделки и отказался от контракта на 4 фильма. Сумма иска составляет $ 68 миллионов.

Джерело: Buro 24/7