  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Изменившаяся до неузнаваемости после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась

    • Розсилка
    Линда Евангелиста - Изменившаяся до неузнаваемости после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась
    Линда Евангелиста

    Легендарная модель собиралась работать до 70 лет

    Всего несколько лет назад легендарная супермодель Линда Евагелиста обещала публике работать до 70 лет. Однако сейчас в свет бывшая модель почти не выходит. Так что одним из немногих источников, откуда можно узнать новости о звезде, стали, увы, папарацци, периодически ловящие Линду на улицах.

    Поклонники модели в последнее время на фотографии реагируют неоднозначно. В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой. Словом, изменения оказались столь разительными, что фанаты с трудом узнают своего кумира.

    screenshot_55_01

    Лет пять назад у Евангелисты были проблемы с щитовидной железой, результатом которой стала сильная полнота звезды. Быстро оправившись от болезни, она снова постройнела и посвежела. А сейчас, судя по снимкам в Instagram, ее лицо больше походит на маску из неудачной пластики, вернулся и лишний вес.

     Читайте также: Стало известно, сколько потратила семья Гросу на свадьбу любимой дочери
    модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ