Изношенные кроссовки продали на аукционе за $437 тысяч

Высокая цена объясняется уникальностью обуви

На аукционе Sothebey’s был побит мировой рекорд: за неслыханную сумму в 437 тысяч долларов на торгах продали пару кроссовок фирмы Nike. Такие деньги не пожалел за уникальную пару обуви известный коллекционер Майлс Надал.

A rare pair of Nike's "Moon Shoe" has broken the world auction record for a pair of sneakers, according to Sotheby's https://t.co/K1WUwv3775