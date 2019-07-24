Изношенные кроссовки продали на аукционе за $437 тысяч



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Высокая цена объясняется уникальностью обуви

На аукционе Sothebey’s был побит мировой рекорд: за неслыханную сумму в 437 тысяч долларов на торгах продали пару кроссовок фирмы Nike. Такие деньги не пожалел за уникальную пару обуви известный коллекционер Майлс Надал.

A rare pair of Nike's "Moon Shoe" has broken the world auction record for a pair of sneakers, according to Sotheby's https://t.co/K1WUwv3775 — CNN Business (@CNNBusiness) July 24, 2019

Дело в том, что выпущено таких было всего 12 пар. Соучредитель Nike вместе с тренером по бегу Биллом Бауэрманом разработали обувь для легкоатлетов на летние Олимпийские игры 1972 года. Поговаривали, что на необычную форму подошвы создателей вдохновили вафли.

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