Бюджети світової монархії. Які зарплати отримує король Іспанії, Чарльз III, принц Вільям
Названо суми зарплат королівських родин
Іспанська корона оприлюднила свій бюджет та назвала суми, які отримують монархи та члени королівської родини. Також стало відомо, які кошти отримують й інші королівські сім’ї. Про це пише «Главком» із посилання на Vanitatis.
Зарплати членів королівської родини Іспанії
Королівські родини не завжди бувають відвертими з публікою. Зокрема, особистий бюджет членів королівських родин зазвичай залишають загадкою для інших. Як відомо, бюджет королівського двору Іспанії на 2026 рік становить €8 431 150. Ця сума залишилася незмінною, у порівнянні з минулим роком. Підвищилася лише зарплата для державних службовців.
Тож, король Іспанії Філіп VI цього року отримає €290 тис. Королева Іспанії Летиція Ортіс Рокасолано отримає €160 тис., що більше на €3 тис. за минулий рік. Зарплата молодшої дочки короля Іспанії Софії також зросла до €131 тис., торік вона складала близько €128 тис. Як зазначає видання, яке оприлюднило зарплати королівської родини Іспанії, ці суми вважаються невеликими для корони.
Який розмір бюджету британської корони
Королівська родина Британії у 2025 році отримувала близько 132 млн фунтів (€159 млн). До цього бюджет складав 86,3 млн фунтів, таке зростання обумовлене витратами на реставрацію Букінгемського палацу та оновлення повітряного королівського флоту.
Крім цього, Чарльз III та принц Вільям мають й інші джерела доходу. Наприклад, у 2025 році принц Вільям отримав $30 млн від герцогства Корнуолл. Йдеться про маєток та титул, який він здобув після того, як його батько став королем.
Королівський двір Нідерландів
У 2025 році королівська родина Нідерландів отримала €58,9 млн. Цього року очікується зростання виплат. Відомо також середні зарплати членів монархії, зокрема король Нідерландів Віллем-Олександр отримує €1 млн.
Його дружина Максима отримує €410 тис. Мати короля Беатрікс має €1,7 млн в рік. Водночас принцеса Катаріна-Амалія, яка є спадкоємицею престолу, отримує €1,5 млн.
Норвезька монархія
Торік королівська родина Норвегії отримала близько €30 млн. Король Норвегії Гаральд V та його дружина Соня отримують по €1,5 млн. Суми зарплат інших членів родини невідомі.
Королівська родина Данії
У 2024 році король Фредерік X посів на престол, він отримує €3 млн. Дружина короля королева Мері отримує таку ж зарплатню. З того часу бюджет корони зріс до €19 млн. Маргрет II колишня королева Данії, яка зреклася престолу заради сина, також отримує виплати, вони складають €1,6 млн.
Зарплати швецької корони
Торік бюджет королівської родини Швеції на 2025 рік становив €13 млн. Більшість з цієї суми отримує король Данії Карл XVI Густав та королева Сільвія по €750 тис. Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель отримують по €400 тис. Принц Карл Філіп і принцеса Софія по €100 тис.
Нагадаємо, що британська королівська родина опинилася в епіцентрі масштабної кризи після арешту принца Ендрю в маєтку Сандрінгем. Король Чарльз III відреагував на подію миттєво та безкомпромісно, заявивши про повну підтримку правоохоронних органів. У лаконічному зверненні монарх дав зрозуміти, що державний обов’язок для нього стоїть вище за родинні зв’язки, дистанціювавшись від молодшого брата.
Читайте також:
- Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном
- Принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном
- Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців
- Справа Епштейна: заарештовано брата короля Чарльза
- Поліція провела обшуки у колишній резиденції брата короля Британії експринца Ендрю
Коментарі — 0