Бюджети світової монархії. Які зарплати отримує король Іспанії, Чарльз III, принц Вільям

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Бюджети королівських родин сягають мільйонів євро
колаж: glavcom.ua

Названо суми зарплат королівських родин

Іспанська корона оприлюднила свій бюджет та назвала суми, які отримують монархи та члени королівської родини. Також стало відомо, які кошти отримують й інші королівські сім’ї. Про це пише «Главком» із посилання на Vanitatis.

Зарплати членів королівської родини Іспанії

Названо зарплатню короля Іспанії Філіп VI
фото з відкритих джерел

Королівські родини не завжди бувають відвертими з публікою. Зокрема, особистий бюджет членів королівських родин зазвичай залишають загадкою для інших. Як відомо, бюджет королівського двору Іспанії на 2026 рік становить €8 431 150. Ця сума залишилася незмінною, у порівнянні з минулим роком. Підвищилася лише зарплата для державних службовців.

Стало відомо про бюджет королеви Іспанії Летиції Ортіс Рокасолано
фото з відкритих джерел

Тож, король Іспанії Філіп VI цього року отримає €290 тис. Королева Іспанії Летиція Ортіс Рокасолано отримає €160 тис., що більше на €3 тис. за минулий рік. Зарплата молодшої дочки короля Іспанії Софії також зросла до €131 тис., торік вона складала близько €128 тис. Як зазначає видання, яке оприлюднило зарплати королівської родини Іспанії, ці суми вважаються невеликими для корони.

Який розмір бюджету британської корони

Які зарплати отримує британська родина невідомо
фото з відкритих

Королівська родина Британії у 2025 році отримувала близько 132 млн фунтів (€159 млн). До цього бюджет складав 86,3 млн фунтів, таке зростання обумовлене витратами на реставрацію Букінгемського палацу та оновлення повітряного королівського флоту.

Крім цього, Чарльз III та принц Вільям мають й інші джерела доходу. Наприклад, у 2025 році принц Вільям отримав $30 млн від герцогства Корнуолл. Йдеться про маєток та титул, який він здобув після того, як його батько став королем.

Королівський двір Нідерландів

Король Нідерландів отримує €1 млн євро, а його дружина Максима отримує €410 тис
фото з відкритих джерел

У 2025 році королівська родина Нідерландів отримала €58,9 млн. Цього року очікується зростання виплат. Відомо також середні зарплати членів монархії, зокрема король Нідерландів Віллем-Олександр отримує €1 млн.

Королева-мати Беатрікс має €1,7 млн в рік
фото: royalcorrespondent.com

Його дружина Максима отримує €410 тис. Мати короля Беатрікс має €1,7 млн в рік. Водночас принцеса Катаріна-Амалія, яка є спадкоємицею престолу, отримує €1,5 млн.

Норвезька монархія

Гаральд V та його дружина Соня отримують по €1,5 млн
фото з відкритих джерел

Торік королівська родина Норвегії отримала близько €30 млн. Король Норвегії Гаральд V та його дружина Соня отримують по €1,5 млн. Суми зарплат інших членів родини невідомі.

Королівська родина Данії

У 2024 році король Фредерік X посів на престол
фото: Reuters

У 2024 році король Фредерік X посів на престол, він отримує €3 млн. Дружина короля королева Мері отримує таку ж зарплатню. З того часу бюджет корони зріс до €19 млн. Маргрет II колишня королева Данії, яка зреклася престолу заради сина, також отримує виплати, вони складають €1,6 млн.

Бюджет корони Данії зріс до €19 млн
фото: Reuters

Зарплати швецької корони

Бюджет корони Швеції на 2025 рік становив €13 млн
фото з відкритих джерел

Торік бюджет королівської родини Швеції на 2025 рік становив €13 млн. Більшість з цієї суми отримує король Данії Карл XVI Густав та королева Сільвія по €750 тис. Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель отримують по €400 тис. Принц Карл Філіп і принцеса Софія по €100 тис.

Нагадаємо, що британська королівська родина опинилася в епіцентрі масштабної кризи після арешту принца Ендрю в маєтку Сандрінгем. Король Чарльз III відреагував на подію миттєво та безкомпромісно, заявивши про повну підтримку правоохоронних органів. У лаконічному зверненні монарх дав зрозуміти, що державний обов’язок для нього стоїть вище за родинні зв’язки, дистанціювавшись від молодшого брата. 

Теги: зарплата Король Чарльз III король

