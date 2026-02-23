Головна Скотч Життя
Ексдружина Кличка вразила мережу своїм заробітком (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Наталія Єгорова займається саундхілінгом
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Наталія Єгорова стала звуковою цілителькою

Колишня дружина мера столиці Віталія Кличка співачка Наталія Єгорова розкрила свій спосіб заробітку. Жінка заявила, що заробляє на життя звуковими концертами зцілення. Про це Наталія Єгорова розповіла на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком». 

Наталія Єгорова займається саундхілінгом. Це популярна практика, завдяки якій здійснюється вплив на тіло та психіку людини через звукові вібрації та частоти. Тож тепер ексдружина Віталія Кличка проводить звукові концерти зцілення, терапія має розслабляти та покращувати стан людей.

Ексдружина Кличка вразила мережу своїм заробітком
Ексдружина Кличка вразила мережу своїм заробітком
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Під час своїх концертів Наталія Єгорова використовує різні інструменти, як чаші, гонги, дзвіночки, камертони. Співачка також застосовує й власний голос під час сеансів. Саме ці інструменти, за словами Єгорової, допомагають працювати їй з вібраціями та енергіями, що впливають на стан людини.

Співачка також застосовує й власний голос під час сеансів звукової терапії
Співачка також застосовує й власний голос під час сеансів звукової терапії
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Про своє нове захоплення Наталія Єгорова розповідала ще торік. Тоді вона вперше провела свій концерт зцілення. На сеансах співачка застосовує «есенціальний спів». «Це форма співу, яка відбувається в даний момент – коли ви відступаєте вбік і дозволяєте чистому потоку світла, любові та звуку протікати крізь вас. Без контролю, без очікувань – лише присутність і вібрація», – писала Єгорова.

За словами Наталії Єгорової, її шлях трансформаціїяк звукового цілителя розпочався давно – через голос, через тишу, через глибоку внутрішню роботу. Єгорова стверджує, що це надало їй крила. Також звукова цілителька пояснила, що за допомогою «мови світла» вона допомагає людям працювати зі страхами та емоціями.

У коментарях під дописом Єгорової користувачі були враження її діяльністю. 

  • «Яка краса».
  • «Яка казковість у кожному звуків. Неймовірно. Магія,яка йде від серця. Дякую за космос та чарівність нот».
  • «Які у вас цікаві декорації».

Нагадаємо, як колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, яка у соцмережах тепер підписана, як Наталія Єгорова, повідомила, що стала учасницею шоу «Танці з зірками» (Let's Dance) у Німеччині. 

Віталій Кличко та Наталія Єгорова були офіційно одружені з 1996 року. У шлюбі у подружжя народилося троє дітей: сини Єгор і Максим та дочка Єлизавета. Останнім часом Наталія і Віталій Клички жили окремо: вона – у німецькому Гамбурзі, а він – у Києві. В серпні 2022 року Віталій Кличко повідомив, що розлучається з дружиною. Причиною їхнього розлучення стало «роздільне проживання».

Також повідомлялося, як Київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. Він розповів, що повністю присвятив себе роботі й не має часу на романтику,

Теги: Віталій Кличко дружина робота

