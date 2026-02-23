Головна Скотч Життя
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Українка розповіла про головні виитрати під час переїзду до Іспанії
Блогерка не розраховувала, що переїзд її виявиться надто дорогим

Українка Яна Лаунова розповіла, скільки їй коштував переїзд до Іспанії. Дівчина була шокована цінами в Іспанії після 10 років життя у Польщі. Про це вона розповіла у своєму блозі в TikTok, повідомляє «Главком».

Для переїзду до Іспанії гроші потрібні не лише на дорогу. Для початку українка радить потурбуватися про своїх домашніх улюбленців. Для того, щоб переїжджати з тваринами, необхідно оформити документи – паспорт та довідку, а також придбати переноску для літака. На це все це жінка витратила €155. Квитки на літак блогерці, її чоловіку та коту обійшлися у €390.

В Іспанії, поки родина шукала житло для оренди, вони жили в апартаментах. За два тижні вони витратили €800. «Звичайно, можна знайти й дешевше, але ми обирали по своєму комфорту», – зауважила блогерка.

Оренда квартира в Іспанії для українки обійшлася у €1500 тис. «Але нам вдалося знизити ціну у власника до €1300 тис., бо ми відмовилися від другого паркомісця й оплатили квартиру на 6 місяців вперед. Тобто тут додаємо ще 5 місяців оренди – це ще €6 500 тис.», – розповіла Яна Лаунова.

Також були й додаткові витрати, як оформлення документів та проїзд – €60, а також підключення послуги інтернету – €30. Оскільки блогерка вирішила не перевозити меблі з Польщі, вона придбала їх вже в Іспанії. Тож за меблі та облаштування робочого місця блогерка заплатила €515 та ще €300 на різноманітні речі для квартири.

Ще €400 дівчина витрати на їжу в перший час після переїзду. Загальна сума, яку Яна Лаунова витратила на переїзд, шокувала її. «Підрахувавши, я трошки була в шоці, бо коли все це платили, не помічала, що вийшло не так мало, як здавалося – всього приблизно вийшло €7 400 тис.», – поділилася українка.

Нагадаємо,  українка розповіла про нюанси працевлаштування в Іспанії. Олена переїхала до Іспанії вісім років тому, коли пошук роботу та працевлаштування для заробітчан й іноземців було складним. Раніше для пошуку роботи в Іспанії головною перешкодою було відсутнє знання мови.

Теги: Іспанія українці за кордоном еміграція гроші

