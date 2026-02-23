Головна Скотч Життя
Донька Ющенка в день народження батька заявила, що він має рідкісний дар

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Віталіна Ющенко поділилася світлиною зі своїм батьком в день його народження
фото: Vitalina Yushchenko/Facebook

Віталіна Ющенко згадала про Україну в дописі про батька 

Донька третього президента України Віталіна Ющенко привітала свого батька Віктора Ющенка з днем народження. Жінка поділилася світлиною з батьком та написала йому привітання. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Віталіни Ющенко.

У своєму привітанні Віталіна Ющенко згадала про любов Віктора Ющенка до України. Також жінка назвала рідкісний дар, яким володіє її батько. «Дорогий тату, вітаю Вас із Днем народження! ​Ваш масштаб ніколи не вкладався у рамки посад чи титулів. Він – у глибині Вашої думки, у невтомній праці духу та в тій високій вірності собі, яка є рідкісним даром. ​Я понад усе ціную Вашу шляхетну гідність і ту глибоку, правдиву любов до України, що для Вас є не вибором, а самою природою – як дихання, як голос крові, як саме життя», – зазначила донька Віктора Ющенка.

Віталіна Ющенко також поділилася знімком з батьком із піснею «Зігрій своєю усмішкою світ». На фото донька та батько посміхаються. Під своїм привітанням Віталіна Ющенко залишила короткий підпис: «Ваша Лі».

«​Ви належите до тих особливих людей, чия присутність у світі сама собою витворює сенси й береже наші істинні цінності. Дякую Вам за Ваш приклад – тихий, мудрий і справжній. Дякую за те, що навчили відчувати своє і стояти за своє. ​Нехай попереду буде час Вашої незламної сили, світлого натхнення та великих звершень. Свобода й незалежність – як наша з Вами неминучість», – долала Ющенко.

23 лютого, український політик та третій президент України Віктор Ющенко святкує 72 день народження. Його обрання президентом стало підсумком Помаранчевої революції, масових протестів, спричинених фальсифікаціями під час президентських виборів 2004 року. «Главком» розповів найцікавіше про життя третього президента.

Нагадаємо, як донька третього президента України поділилася спогадами про те, як її батько вчив її керувати автомобілем. Віталіна Ющенко згадує, що батько навчав її їздити за кермом ще задовго до її повноліття. Також вона порівняла навчання керування авто з літаками-винищувачами F-16.

Теги: діти Віктор Ющенко президент день народження

