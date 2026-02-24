Волонтерки з Одещини приготували випічку для ЗСУ зі 150 тонн борошна

Волонтерки з Одеської області щодня передають військовим смаколики та їжу

В Одеській області волонтерський загін «Паляниця» з початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим та готує для них смаколики. За чотири роки волонтерки використали 15 тонн борошна на випічку для ЗСУ. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Одеса».

Щодня жінки волонтерського загону «Паляниця» відправляють на фронт близько п’яти посилок із їжею для військових. Жінки печуть для захисників пироги, рогалики, булочки, самсу.

Також волонтерки готують корисні смаколики, як вітамінні суміші з імбиру, лимона, апельсина та меду. Крім цього, для швидкого перекусу волонтерки передають ЗСУ завакумовані бутерброди, щоб вони могли швидко та смачно поновити свої сили.

Волонтерки з Одещини приготували для ЗСУ випічки зі 150 тонн борошна за чотири роки повномасштабної війни фото: «Суспільне Одеса»

За чотири роки роботи волонтерки з Одещини передали понад тисячу відправлень з їжею для військових. За цей час вони використали для випічки близько 150 тонн борошна. У 2022 році жінки навіть встановили національний рекорд України напередодні Великодня, їм вдалося передати військовим 5,9 тис. домашніх пасок.

Волонтерки з Одеси щодня передають військовим смаколики та їжу на різні напрямки фронту фото: «Суспільне Одеса»

Волонтерський загін «Паляниця» допомагає різним підрозділам ЗСУ та виправляє свої смаколики на різні напрямки. Наприклад, за один день волонтерки приготували відправлення для військових з Покровська, Краматорська та харківського напрямку.

