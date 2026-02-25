Головна Скотч Життя
Стали відомі секрети життя 105-річної представниці стародавнього плем'я індіанців

glavcom.ua
Донька 105-річної довгожительки розповіла про свою матір
фото: Еasterndoor

Довгожителька з Канади зберегла світлий розум до останніх днів свого життя

Мері Пол-Дюгейм померла на 106 році життя. Жінка була найстарішою мешканкою громади Канаваке у Канаді (США). Її донька Роберта Дюгейм розповіла про свою матір, яка стала довгожителькою та розкрила секрети її довголіття. Про це пише «Главком» із посилання на Еasterndoor.

Дочка довгожительки розповіла, що її мати Мері Пол-Дюгейм мала гострий розум, любила свою родину. Довгожителька зберігала ясний розум до останніх днів свого життя. Роберта Дюгейм поділилася секретами довголіття своєї матері. Про це вона дізналася декілька років тому. «Вона сказала: «Не сидіть у кутку. Нехай вас помічають. Але не хваліться. Зберігайте спокій, не переходьте межу. Тільки час від часу», – радила жінка, яка прожила понад років.

Як розповіла Роберта Дюгейм, її мати жила за власними умовами. До своєї смерті вона поставила так само. Вже за кілька років до цього Мері Пол-Дюгейм почала планувати цей день. Жінка сама вирішувала, як з нею мають попрощатися, вона обрала для себе найяскравіше взуття та гарну сорочку, вишиту бісером. Для власної церемонії прощання довгожителька навіть обрала квіти.

Мері Пол-Дюгейм (праворуч) та Луї (ліворуч) були одружені понад 50 років і мали двох дітей: Роберту (на руках матері) та її покійну сестру Мелані (стоїть).
Мері Пол-Дюгейм (праворуч) та Луї (ліворуч) були одружені понад 50 років і мали двох дітей: Роберту (на руках матері) та її покійну сестру Мелані (стоїть).
фото: Еasterndoor

Мері Пол-Дюгейм у 105 років була однією з небагатьох представників населення Канаваке, які володіли рідною мовою цієї громади. Батьки довгожительки не розмовляли англійською, тож Мері Дюгейм володіла мовою канієн’кеха, яку відносять до тих мов, що зникають.

Відомо, що містечко Канаваке – це індіанська резервація ірокезомовного індіанського племені мохоки. Мешканці цього поселення є нащадками народу мохавки, а саме плем'я північноамериканських індіанців. 

Нагадаємо, що чоловік Луїс Кано вважається найстарішим мешканцем США, торік чоловіку виповнилося 111 років. Він розповів про своє життя та зізнався в чому криється секрет його довголіття. Після дня народження Луїса Кано у грудні 2025 року, коли йому виповнилося 111 років, довгожитель посів 12 місце у рейтингу найстаріших чоловіків світу.

