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    Жизнь

    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине

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    <p>Светлана Исакова</p> <p>facebook.com/sveta.isakova.1</p> - Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине

    Светлана Исакова

    facebook.com/sveta.isakova.1

    Перед смертью артистка отдыхала в Италии

    Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

    Об этом сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

    «Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни», – написал он.

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    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине
    facebook.com/sveta.isakova.1

     Перед смертью артистка отдыхала в Италии. На своей странице в Facebook она делилась фото и видео с отпуска.

    Напомним, 29 июля, на 56 году жизни скончался украинский режиссер Андрей Критенко.

    Джерело: Обозреватель

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