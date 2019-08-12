Известная украинская балерина погибла в ДТП на Полтавщине



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Светлана Исакова facebook.com/sveta.isakova.1

Перед смертью артистка отдыхала в Италии

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.

Об этом сообщил Генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

«Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни», – написал он.

Перед смертью артистка отдыхала в Италии. На своей странице в Facebook она делилась фото и видео с отпуска.

Напомним, 29 июля, на 56 году жизни скончался украинский режиссер Андрей Критенко.

Джерело: Обозреватель