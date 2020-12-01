Известный украинский актер умер от коронавируса

Актеру было 66 лет

В Киеве от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевський. Печальную весть сообщил киевский фотограф Сергей Рыжков на своей странице в Facebook.

Актеру было 66 лет

«С грустью узнал, что ковид унес жизни актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевського», ─ написал Рыжков.

Олег Модзелевський родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В 1995 году получил специальность кинооператора в мастерской В. А. Черняховского.

С 2007 года актер работал в Киеве, в Театре сатиры при Центре творческих инициатив. Олег Модзелевський кроме актерской специальности имел хобби: увлекался живописью и фотографией.

Актер был верующим человеком, во многих фильмах играл священнослужителей. В частности, Олег Мондзелевський сыграл священников в сериалах «Порох и дробь», «Я подарю тебе рассвет»; играл роль монаха в фильме «Биение сердца».

Кроме этого, актер снимался в пятом сезоне популярного сериала «Возвращение Мухтара», а также фильмах «Сельский роман», «Городской пейзаж» и других.