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    Жизнь

    Известный украинский актер умер от коронавируса

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    <p>Олег Модзелевський был верующим человеком, во многих фильмах играл священнослужителей</p> <div></div> - Известный украинский актер умер от коронавируса

    Олег Модзелевський был верующим человеком, во многих фильмах играл священнослужителей

    Актеру было 66 лет

    В Киеве от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевський. Печальную весть сообщил киевский фотограф Сергей Рыжков на своей странице в Facebook.

    Актеру было 66 лет

    «С грустью узнал, что ковид унес жизни актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевського», ─ написал Рыжков.

    Олег Модзелевський родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В 1995 году получил специальность кинооператора в мастерской В. А. Черняховского.

    С 2007 года актер работал в Киеве, в Театре сатиры при Центре творческих инициатив. Олег Модзелевський кроме актерской специальности имел хобби: увлекался живописью и фотографией.

    Актер был верующим человеком, во многих фильмах играл священнослужителей. В частности, Олег Мондзелевський сыграл священников в сериалах «Порох и дробь», «Я подарю тебе рассвет»; играл роль монаха в фильме «Биение сердца».

    Кроме этого, актер снимался в пятом сезоне популярного сериала «Возвращение Мухтара», а также фильмах «Сельский роман», «Городской пейзаж» и других.

    Теги: кино украинский актер умер
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